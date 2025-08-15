La peña Dama Juana gana el torneo mixto Fiestas de la Vendimia

Organizado por la Peña el Mosto se celebró el torneo mixto de fútbol sala Fiestas de la Vendimia 2025 con la participación de siete peñas. Dama Juana estrenó su palmarés deportivo con una victoria por 2-0 ante el Albal. En semifinales cayeron la Unión de Campesinos y Ganaderos y el Mosto, respectivamente.

El torneo deportivo estuvo animado, con mucha afluencia de público, y en palabras de Óscar Martínez, de la peña organizadora, cambiarlo a horario de tarde fue todo un acierto. Además, también han concluido los torneos tenis de mesa y badmintón con motivos de las fiestas, donde los ganadores fueron Juan Sergio Hernández y Jesús Ortuño.