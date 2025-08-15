Pedro Acosta acosa a Marc Márquez en la casa de KTM

El jueves, en el circuito Red Bull Ring, donde KTM tiene su sede, Pedro Acosta advertía que "tenemos cosas chulas para este Gran Premio. Estoy contento porque han traído muchas cosas que pedí. Daremos un paso importante". No iba de farol el doble campeón del mundo, puesto que concluyó la primera jornada de entrenamientos segundo. Solo fue superado por el líder del Mundial, Marc Márquez, que después del verano ha llegado con la misma fuerza con la que se fue.

Acosta, que en la primera sesión acabó noveno, a medio segundo de Márquez, concluyó segundo el día a 228 milésimas de la ‘pole’ provisional con un registro de 1:28.345. Acabó por delante de Pecco Bagnaia y de Álex Márquez, siendo el único piloto sin una Ducati entre los mejores. “Estoy yendo mucho más rápido que el año pasado, pilotando cómodo. El paso que hemos dado ha sido bastante grande, incluso sorprendente”, dijo en declaraciones recogidas por motosan.es. “Muchas veces hacer las cosas bien lleva su tiempo. Y ha llevado, seguro, más que el que yo quería, pero bueno, ya está aquí”, añadió el murciano, quien explicó que las mejoras que ha notado están en que “la moto gira, no tienes que forzar la rueda delantera ni trasera. La verdad que ayuda mucho porque incluso los neumáticos están bastante más fríos”, precisó.

Aldeguer, noveno y a la Q2

También estuvo mejor que en otros grandes premios el otro murciano de MotoGP, Fermín Aldeguer, quien concluyó en la novena posición con un registro de 1:28.769. Por tanto, se clasificó directamente para la Q2 sin tener que pasar por la Q1 el sábado, algo que le estaba costando en las últimas citas. “Era el objetivo en cada carrera y algo que nos ha faltado en las tres últimas de forma consecutiva. Al final lo hemos logrado y ello nos permitirá trabajar directamente en nuestro ritmo de carrera. Con un buen resultado en la clasificación podemos aspirar a un fin de semana sólido. Buscamos mantener la regularidad entre los diez primeros, sin perder de vista a los cinco primeros”, manifestó el de La Ñora.

Fermín Aldeguer, durante la primera jornada de entrenamientos en Austria / Team Gresini

Máximo Quiles, cuarto

Dentro de Moto3, Máximo Quiles, quien ha logrado cinco podios en las últimas seis citas del Mundial, fue el mejor del día con un cuarto puesto (1:40.341), a medio segundo de la ‘pole’ provisional marcada por Ángel Piqueras, del equipo MT Helmets que patrocina la empresa de cascos cartagenera. Más atrás concluyó Álvaro Carpe, tercero en el campeonato, que acabó decimocuarto a más de un segundo del mejor tiempo de la jornada aunque con toda la jornada del sábado por delante para poder encontrar mejores sensaciones.