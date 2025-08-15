El Melilla de Segunda RFEF, nuevo examen hoy para el Real Murcia

Hoy, a las 10:30 en Pinatar Arena, tiene el Real Murcia ante el Melilla en el penúltimo encuentro de pretemporada de los granas. En un habitual encuentro ya de preparación, el cuadro murcianista se mide al conjunto azulino que milita en la Segunda Federación.

El partido coincide con el que va a jugar el Real Murcia Imperial una hora antes frente a la Deportiva Minera. Se espera, por lo tanto, que Joseba Etxeberria dé más minutos a los jugadores de la primera plantilla y está la duda de si podrá contar con Álvaro Bustos, ya que el jugador pudo completar con el grupo sin ningún tipo de problemas los dos últimos entrenamientos. El que se da por hecho que ya no va a jugar ningún minuto más con la elástica grana es Antonio Toral, de quien se espera la oficialidad de su traspaso en las próximas horas.

Otro jugador que no se espera que juegue es Kike Cadete, mientras que existe la duda de las intenciones de Joseba Etxeberria con Andrés López y Matheus Cadorini, que, mientras no lleguen los últimos refuerzos —que está claro que se están demorando más de lo que hubiera deseado tanto Goiria como Etxeberria—, seguirán en la dinámica del primer equipo como dos miembros más del plantel.

Tras el encuentro de hoy, el Real Murcia solo tendrá por delante el choque ante el Elche Ilicitano, el sábado que viene, a la espera de si se confirma o no el trofeo Enrique Roca, que se debe disputar cuando la liga ya haya comenzado.