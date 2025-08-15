Tenis
Masters de Cincinnati: Carlos Alcaraz - Andrey Rublev, en directo
El tenista murciano busca las semifinales del torneo frente al jugador ruso
Redacción
Carlos Alcaraz se enfrenta al ruso Andrey Rublev en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.
Será la quinta vez que se cruce con el moscovita, de 27 años y undécimo del ranking ATP - su tope es el quinto lugar que alcanzó en septiembre de 2021.
Para alcanzar los cuartos, Alcaraz venció por 6-1 y 6-4 al italiano Luca Nardi. Mientras que Rublev superó al argentino Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una playa en plena sierra a la orilla del Segura
- Las cabañuelas predicen el tiempo de septiembre de 2025 a julio de 2026: «Habrá cambios significativos en el tiempo de un día para otro»
- La piscina más grande de Europa está en Murcia, parece sacada del Caribe y tiene mas de 15.000 metros cuadrados
- Desalojan a los vecinos por un incendio provocado en una zona de huerta de Murcia
- La Seguridad Social confirma 5 años de cotización a las mujeres que han dado a luz
- Arrojan a un gato a la carretera desde un coche de alta gama y lo atropellan hasta acabar con su vida en Murcia
- ¿Qué tiendas y supermercados abren en la Región el festivo del 15 de agosto?
- Las llamas devoran la peña huertana La Crilla de Puente Tocinos