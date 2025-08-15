Tenis

Masters de Cincinnati: Carlos Alcaraz - Andrey Rublev, en directo

El tenista murciano busca las semifinales del torneo frente al jugador ruso

Carlos Alcaraz. / EFE

Redacción

Carlos Alcaraz se enfrenta al ruso Andrey Rublev en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

Será la quinta vez que se cruce con el moscovita, de 27 años y undécimo del ranking ATP - su tope es el quinto lugar que alcanzó en septiembre de 2021.

Para alcanzar los cuartos, Alcaraz venció por 6-1 y 6-4 al italiano Luca Nardi. Mientras que Rublev superó al argentino Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3.

