Luca Lohr, sin sitio en el Cartagena, busca una salida en forma de cesión

Lucha Lohr se marchará del Cartagena antes de que finalice el mercado de fichajes. Desde que se anunció el refuerzo del defensa almeriense, era una opción más que evidente y ayer Manolo Sánchez Breis lo confirmó en rueda de prensa. El espigado defensor, que llegó a la ciudad trimilneria hace dos semanas, procedente del Getafe B, se convertía en el quinto central de la plantilla de Javi Rey. Aunque el técnico en su carrera ha utilizado el sistema de tres centrales, lo habitual y lo que está trabajando en Cartagena es una defensa de cuatro jugadores, por lo que cinco centrales para dos puestos lo ve excesivo. La dirección deportiva del conjunto albinegro trabaja en una cesión del defensa, como han hecho con el reciente fichaje de Pablo Moya. La primera intención es buscar un equipo de Primera Federación. Si no lo encuentran, aceptarán la propuesta de un club de Segunda Federación. La principal intención es que el jugador acumule minutos y poder demostrar que puede tener un sitio en la plantilla del Cartagena la próxima temporada. Su futuro se espera que se solucione la próxima semana.