Ligeiro: "Firmar tres años con ElPozo no lo esperaba"

ElPozo Murcia inicia hoy el calendario de amistosos, aunque el primero de ellos va a ser a puerta cerrada. El cuadro murciano vuelve a las pistas después de casi dos semanas de pretemporada para enfrentarse a La Nucía. En la lista de convocados del cuadro de Josan González está Ligeiro, el cual fue presentado de manera oficial por el club.

El ex de Xota ha firmado un contrato de larga duración con ElPozo Murcia. El brasileño, a diferencia de sus compañeros que estarán dos años en la entidad, estará tres. «Estoy muy feliz de estar en ElPozo Murcia. La verdad es que firmar por tres años es algo que no me esperaba y estoy muy contento», comentó Ligeiro.

El fichaje de Ligeiro por ElPozo Murcia no ha sido algo que ha surgido durante este verano, puesto que llevaba casi un año cocinándose. El brasileño llamó la atención de la directiva durante un encuentro entre Xota y ElPozo. «La temporada pasada jugué un partido ante ElPozo en Pamplona, y tras el choque llamaron a mi representante. En ese momento no había nada serio, solo eran conversaciones, pero después de ese encuentro llamé más la atención del equipo», dijo.

Ligeiro no solo tiene experiencia en la Primera División española, sino que también tiene bagaje internacional. El brasileño ha formado parte de las filas de la selección canarinha sub-21. «Pude jugar en las categorías inferiores, donde coincidí con Henrique (nuevo portero de ElPozo). Esa experiencia me ayudó mucho en mis primeros años en España. Fue una gran experiencia que nunca había pensado vivir», añadió.

La temporada pasada Ligeiro tuvo unas buenas cifras goleadoras. El ala brasileño anotó diez tantos para Xota. En esta aventura con ElPozo buscará superar esos números logrados en Pamplona. «Mi objetivo es superar esa barrera y hacer el máximo número de goles posibles», mencionó Ligeiro.

ElPozo Murcia arranca su pretemporada midiéndose a La Nucía. Un partido que será a puerta cerrada, y donde los nuevos fichajes tendrán sus primeros minutos con la camiseta de ElPozo Murcia. «Será un partido duro y complicado, porque somos todos nuevos, y estamos adaptándonos. Yo me estoy adaptando bastante bien al estilo de juego de Josan González», concluyó Ligeiro.