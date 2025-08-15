El CSD no tiene noticias de cambio en la propiedad del Cartagena

El CSD informó que, a día de hoy, no se ha presentado ningún documento que acredite que en el Cartagena se ha producido un cambio en la propiedad. El nuevo dueño es la empresa Arrisanz S.L., pero no consta de momento en ninguna administración este hecho y sigue apareciendo tanto Duino Inversiones, con el 85%, como Paco Belmonte, con su 15%. Breis aclaró que, aunque no es su parcela, ya que es el director deportivo, estos asuntos necesitan su tiempo y que están en proceso de realizarse todos esos documentos que acrediten el cambio. Estas operaciones son complicadas y necesitan su tiempo para realizarse, por lo que no es extraño que no haya sucedido aún. Desde Onda Regional se aseguró ayer que el plazo es el 30 de enero, por lo que el plazo es amplio para cumplir con todos los requisitos y certificar el cambio.