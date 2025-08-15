Carlos Alcaraz-Rublev, en Cincinnati: dónde verlo y a qué hora

Carlos Alcaraz se clasificó para los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras derrotar por 6-1 y 6-4 al italiano Luca Nardi. El murciano disputó su partido más solvente en Cincinnati, torneo en el que compite tras un mes alejado de las canchas después de la final perdida en Wimbledon ante Jannik Sinner, quien ayer noche firmó su pase a las semifinales con un triunfo contundente ante el canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-0 y 6-2.

Carlos tuvo un estreno convulso en el torneo, cediendo un set ante el bosnio Damir Dzumhur (número 56), mientras que en la siguiente ronda ya demostró una mejora en su juego frente al serbio Hamad Medjedovic (número 72). De todas formas, el murciano, número 2 del mundo, no se ha medido todavía a un rival de envergadura, pues Nardi ocupa el puesto 98 en el ránking ATP. En cuartos de final le espera hoy el ruso Andrey Rublev (11 del mundo), que se deshizo del argentino Francisco Comesaña (71) por 6-2 y 6-3 en una hora y 4 minutos.

Alcaraz firmó un primer set muy sólido, con un 3-0 en un abrir y cerrar de ojos tras un ‘break’ a Nardi en su primer servicio. Toda una declaración de intenciones. Tras ese primer golpe, Nardi trató de hacerse fuerte en su saque, pero Alcaraz volvió a romper tras cuatro pelotas de ‘break’ para ponerse 5-1 y ganar el set en blanco sirviendo.

El primer set había durado apenas 27 minutos, con un dominio incontestable del murciano. El segundo fue muy diferente. Nardi, tres meses más joven que Alcaraz, supo defender con uñas y dientes su saque en un arranque igualado hasta lograr el primer ‘break’ para ponerse 2-4. Pero lejos de darle alas al italiano, esa rotura fue la chispa decisiva.

El murciano le devolvió el ‘break’ en el siguiente juego, para igualar 4-4 sirviendo el set. Nardi y Alcaraz disputaron un noveno juego épico, que duró cerca de 13 minutos, en el que el español gozó de 5 pelotas de ‘break’ y que se decidió con dos dobles faltas del italiano. Con 5-4 y sirviendo, el español solo tuvo que defender su juego para pasar a cuartos de final.

Alcaraz cerró el partido con 11 golpes ganadores por 22 errores no forzados, mientras que Nardi terminó con 8 y 30, respectivamente. Además, ganó el 83% de los puntos con su primer saque y el 56 % con el segundo, frente al 63 % y 39 %, respectivamente, del italiano.

«Mi mejor partido en este torneo. Estoy cada vez mejor, en cada entrenamiento y en cada partido. Muy contento por cómo he estado sintiendo la pelota y moviéndome», aseguró Alcaraz.

Dónde verlo y a qué hora

En el tercer turno en la pista central se jugará el encuentro. En principio, dependiendo del desarrollo de los otros dos anteriores, se jugará en torno a las nueve de la noche y se podrá ver por Movistar.

Tensa discusión con el juez de silla por la marca de las botellas de agua

A pesar de ser un partido plácido contra Nardi, Carlos Alcaraz tuvo un momento de tensión con el juez de línea. En uno de los descansos, el juez le pidió a Carlos que retirara las botellas de agua o, al menos, ocultase la marca del producto. Todo esto debido a que ‘Evian’, la marca de agua que tomaba Alcaraz, no forma parte de los patrocinadores de Cincinnati. Una petición que molestó al tenista, que no dudó en contestar y mostrar su punto de vista. El de El Palmar explicó inicialmente al juez que no tenía sentido que fuera retirando y volviendo a colocar constantemente las botellas en cada pausa. También comentó que no era culpa suya que no estuvieran cubiertas las botellas, por lo que no era su problema. El tenista estaba enfocado en ganar su partido de octavos de final y en aprovechar los descansos, no en problemas de marcas.«Entonces, por un error tuyo, ¿tengo yo que cubrir la botella?», preguntó Alcaraz al juez de silla, que siguió insistiendo en que lo hiciera. Seguidamente, la cámara capturó las dos polémicas botellas de Alcaraz, haciendo de esta manera más publicidad de la normal. Es decir, la organización consiguió el efecto contrario de lo que buscaba: que no se hablara de una marca no patrocinadora.«¿Tengo que pagar por un error tuyo? Lo siento, pero no voy a taparla», finalizó visiblemente molesto. No es el primer encontronazo que tiene Alcaraz en este torneo, después de quejarse ostensiblemente al irlandés Fergus Murphy, uno de los jueces de silla más polémicos por ser tremendamente estricto con las pausas entre primer y segundo saque.