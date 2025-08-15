La ‘Armada’ murciana afronta el regreso del Mundial con optimismo

Se acabaron las vacaciones para los pilotos del Campeonato del Mundo. Y con el regreso de la competición en el Red Bull Ring de Austria, la ‘Armada’ murciana se vuelve a enfundar el mono con ganas de seguir dando alegrías.

En MotoGP, Pedro Acosta ‘corre’ en casa, en el circuito donde tiene su sede KTM. Y lo hace anunciando que después de un mes trabajando intensamente -«he montado en moto 19 de los 23 días de vacaciones», dice-, la marca austriaca ha incorporado a sus motos «cosas chulas para este Gran Premio. Estoy contento porque han traído muchas cosas que pedí. Daremos un paso importante», explicó ayer el de Mazarrón, quien antes del descanso logró sus dos primeros podios, uno en la carrera al sprint y otro en la prueba del domingo. Tampoco ha descansado mucho Fermín Aldeguer. El de La Ñora estuvo trabajando la pasada semana en Balaton Park, el circuito húngaro que se entrenará en el calendario la próxima semana, junto a varios pilotos de Ducati, entre ellos los hermanos Márquez. El del Team Gresini, que no pisa el podio desde que fue tercero en la carrera la sprint en Aragón, afronta el regreso con muchas ganas, sobre todo después de acabar undécimo en la República Checa.

Carpe y Quiles, con ganas

En Moto3, Álvaro Carpe, tercero en la clasificación, y Máximo Martínez Quiles, cuarto después de subir al podio en cinco de las últimas seis carreras, llegan a un circuito que conocen bastante bien por el paso de ambos por la Red Bull Rookies Cup.

«El Red Bull Ring es uno de mis circuitos favoritos. Siempre hemos conseguido grandes resultados allí en la Rookies Cup, así que volver me da mucha confianza y motivación. He ganado allí tres veces, y además es el Gran Premio de casa del equipo, así que se perfila como una prueba muy importante para mí. Llegamos en buena forma, descansados y preparados al 100%, así que veremos de qué somos capaces. Creo que será un fin de semana fantástico para nosotros», ha señalado Carpe, mientras que Quiles, del CFM Moto Aspar Team, ha dicho que «con lo que me gusta el circuito de Austria, este fin de semana voy a disfrutar mucho. Vamos a trabajar en nuestro ritmo y a seguir aprendiendo, y seguro que seguirán llegando los buenos resultados».