Fútbol
El Águilas se queda con el Trofeo Playa y Sol en los penaltis
El Lorca Deportiva se adelanta en el marcador en la segunda parte, pero los locales empatan en el descuento con un gol del joven Escarabajal
El clásico Trofeo Playa y Sol se quedó en Águilas tras la tanda de penaltis en un partido donde los aficionados tuvieron que esperar hasta el último cuarto de hora para que ver los goles. El Lorca Deportiva se adelantó por medio de Álex Peque, mientras que los locales empataban por medio del aguileño Nico Escarabajal en el minuto 91. Dos paradas del meta del Águilas Salcedo en la tanda resolvieron el duelo de rivalidad.
Partido con ritmo, con la intensidad que requiere el Playa y Sol. Mientras que los costeros buscaban llegar al área rival creando desde atrás, los de la Ciudad del Sol lo hacían con transiciones rápidas. Apenas dos lanzamientos se registraron en cada portería en la primera media hora. Fue en el tramo final cuando los dos equipos llegaron más al área rival. Juan Hernández puso en apuros a Salcedo, mientras Fromsa evitó que el remate de Pedrosa llegara a la portería. Después, en una jugada de Hyeon-Jun Park y Johan Terranova, estuvo a punto de marcar en su propia portería Fromsa. Y cuando los costeros celebraban un gol de Seth Vega en un remate de cabeza, el árbitro lo anuló por fuera de juego, llegándose al final de la primera entrega con un remate de Mario Abenza que detuvo Ernestas sin problemas.
La segunda parte arrancó con el mismo ritmo que terminó la primera, aunque fue bajando con el paso de los minutos, y en una entrada de Escobar a Kevin Manzano acabó este último lesionado.
Superada la media hora, Tomás Inglés sirvió a Álex Peque, que marcó desde fuera el área el 1-0. Los locales, con hasta con seis jugadores sub-23 en el campo, fueron capaces de empatar con un gol del aguileño Nico Escarabajal que forzó los lanzamientos de penalti, donde Salcedo emergió para dejar el trofeo en casa.
Ficha técnica
Águilas FC: Salcedo, Johan Terranova, Antonio Sánchez, Uri, José Más, Mateo Enriquez, Mario Abenza, Javi Pedrosa, Hyeon-Jun Park, Pipo, Seth Vega. También jugaron: Espinosa, Ebuka, Aitor y Kevín Manzano, Javi Soto, Lukitas, Bocanegra, Juande, Nico Escarabajal y Safi.
Lorca Dpva: Ernestas, Escobar, Saturday, Fromsa, Morros, Sergi Monteverde, Álvaro Martínez, Juan Hernández, Willy, Juanma Acevedo, Naranjo. También jugaron: Alex Peque, Tomás Ingles, Andrés Carrasco y Galiano,
Goles: 0-1. Min. 77: Álex Peque. 1-1. Min. 91: Nico Escarabajal.
Árbitro: Juan Francisco Roca. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Mario Abenza, José Más, Seth Vega, Ebuka y al entrenador, Adrián Hernández; y a los visitantes Escobar, Sergi y Gabri.
Incidencias: Centenario El Rubial, Trofeo Playa y Sol, con unos 2.000 aficionados en las gradas, entre ellos el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, Rosa Medina, teniente de Alcalde de Lorca, Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente y Universidades, Alfonso García, presidente del Águilas FC, y Víctor Fimbres, representando al Lorca Deportiva.
