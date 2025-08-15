Águilas FC y Lorca Deportiva juegan esta tarde algo más que un amistoso

Como ocurre desde 1901, esta tarde (20:00 horas) se enfrentan los primeros equipos de fútbol de Lorca y Águilas en el campo Centenario El Rubial. En esta ocasión vuelven a ser el Águilas FC y el Lorca Deportiva los protagonistas, quienes esta próxima temporada coincidirán en el grupo IV de Segunda RFEF, los que se disputarán el Trofeo Playa y Sol, la cita veraniega más antigua del fútbol español. El centenario trofeo se convierte en más interesante para conocer el poderío de ambos equipos para afrontar la temporada, que ha levantado mucha expectación en las aficiones de ambos: en los lorquinos por el ascenso desde Tercera RFEF, y en los aguileños por volver a intentar en la lucha por subir a Primera RFEF.

Una cita que aunque los equipos se la quieren tomar como un partido de pretemporada, saben que la importancia y la rivalidad se traduce en lo que se puede considerar en el primer partido ‘oficial’ del ejercicio. Una cita que conocen muy el entrenador del Lorca Deportiva, el aguileño Sebas López, quien ha disputado el Playa y Sol como jugador y entrenador. Sin embargo, para el entrenador costero, Adrián Hernández, es su primera experiencia: «Me ha sorprendido la rivalidad; espero vivirlo como un partido de pretemporada, pero más competitivo», ha comentado el técnico, quien no quiere perder “la expectativa y el foco de ser un partido de pretemporada», puntualiza.

Como cada edición del Playa y Sol se espera una gran entrada en el Centenario El Rubial, con aficionados de ambos clubes, que tendrán que pagar 10 euros en entrada general y 5 euros para niños.