El talento de la Región continúa vigente en Primera

El fútbol español regresa el próximo viernes con el inicio de la máxima categoría del deporte rey. La Primera División, conocida también como LaLiga EA Sports por motivos comerciales, da inicio con los mejores equipos de nuestro país, estrellas mundiales reconocidas en el mundo entero y veinte plantillas repletas de talento. Un talento que también emerge desde la Región de Murcia con hasta siete futbolistas que la representan en seis equipos diferentes de Primera.

El mayor de todos y el que más experiencia acumula en la máxima categoría es Cristian Portugués ‘Portu’. El extremo derecho nacido en Beniel en 1992 tiene 33 años y ha disputado ocho temporadas en LaLiga. Afronta con el Girona su novena campaña, en la que alcanzará los 300 encuentros -acumula 278- y puede superar los 50 goles -suma 44 tantos-.

El siguiente en la lista es Isi Palazón. Todo una institución en Primera, el mediapunta de 30 años, nacido en Cieza en 1994 y con pasado en el Real Murcia, se enfrenta a su quinta temporada en LaLiga en la plantilla del Rayo, equipo que no ha abandonado tras ascender con él en la 2020-21.

Isi es uno de los jugadores más destacados del conjunto madrileño, que además jugará en Europa esta próxima campaña. El ciezano debutará en Conference League, la tercera competición europea.

Por edad, le siguen a Portu e Isi dos delanteros de 1997: Toni Martínez y Rafa Mir. El primero, nacido en el Barrio del Progreso en Murcia, jugará su segunda campaña consecutiva en Primera con el Alavés tras su fichaje el curso pasado. Antes, ascendió a Primera con el Real Valladolid, ha sido campeón de Portugal tanto en liga como en Copa con el Oporto y ha disputado la Champions League con el cuadro luso.

Por su parte, Rafa Mir vuelve a jugar en la máxima categoría por sexto año consecutivo. Tras ascender con el Huesca y jugar su primer año completo en Primera División -había debutado cn el Valencia en 2016-, el Sevilla se hizo con sus servicios en 2021 y desde entonces no ha dejado la categoría. El año pasado fue cedido al Valencia y ahora regresa al club sevillista, que le busca salida en el mercado de traspasos.

El Elche cuenta en sus filas con dos jóvenes murcianos. Mourad El Ghezouani, nacido en Balsapintada en 1998; y Germán Valera, natural de Molina de Segura nacido en 2002. El primero es delantero con ascendencia marroquí, de hecho, milita en las filas del conjunto norteafricano sub 20. Debuta en Primera. El segundo ha tenido una corta experiencia de 12 encuentros en los últimos cinco años y espera tener más protagonismo.

Por último, el centrocampista del Girona Iván Martín también representa a la Región. Aunque nació en Bilbao en 1999, el futbolista vivió desde muy pequeño en Torre Pacheco y afronta con el conjunto gironí su cuarta campaña completa en Primera.