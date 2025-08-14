El Real Murcia, ‘bloqueado’ a quince días del inicio de la competición

Entre seis y ocho movimientos le quedan a la dirección deportiva que dirige Asier Goiria por realizar antes de que se acabe el mercado de fichajes. Con las vistas puestas en la primera jornada de liga que disputará el Real Murcia en Marbella, todavía faltan al menos tres jugadores por llegar, que pueden llegar a ser cuatro, y exactamente el mismo número de salidas.No son muchos los cambios en la plantilla que faltan por hacer; se puede considerar que ya tiene Joseba Etxeberria la base de jugadores con la que va a competir este curso, pero es cierto que, según los movimientos que se den, el once puede variar y también la forma de jugar.

Un portero, un lateral izquierdo y un delantero centro tienen que llegar a Murcia sí o sí. Ahora mismo Gazzaniga no tiene competencia en la portería y la secretaría técnica grana busca un guardameta sub-23 que dé seguridad si tiene que jugar. La confianza en el guardameta actual es total, ya que el pasado curso sus números fueron notables al encajar 31 goles en 37 partidos, transmitiendo solidez.

El lateral izquierdo ahora mismo solo lo ocupa Cristo Romero, un jugador que en el Villarreal B cumplió, pero que desde las oficinas de Nueva Condomina entienden que necesita competencia. El periodista Ángel García adelantó ayer que Franco Ferrari, lateral zurdo argentino de 33 años, que la pasada temporada estuvo en el Volos, equipo de la liga griega, es el objetivo.

Asier Goiria, en la imagen de la izquierda, en la presentación de Cristo Romero. Manolo Sánchez Breis, a la derecha, junto a Javi Rey en la presentación del técnico albinegro. | IVÁN URQUÍZAR / Real Murcia

El gran quebradero de cabeza de la dirección deportiva, como ya contamos ayer, es la delantera. Las primeras opciones se han ido cayendo y la dirección se ha visto obligada a activar las alternativas. Sin contar el sueño imposible, o mejor dicho improbable, de Flakus, Iker Unzueta era el que más gustaba a Asier Goiria y a Joseba Etxeberria para cerrar el ataque grana para esta temporada. El atacante vasco finalmente se decidió por el Lugo y esa opción se cayó. Al igual ha ocurrido con Aitor Uzkudun, otro delantero del País Vasco, que tenían bien controlado tanto el director deportivo como el entrenador murcianista, pero que tampoco defenderá la elástica grana.

Los descartes no se van

El proyecto del Real Murcia es muy sólido y con un futuro que se intuye brillante. Hay varios futbolistas que forman parte de la plantilla del club grana que saben que no cuentan para Etxeberria, pero que no tienen intención de marcharse, o no tienen intención de marcharse a cualquier lugar. Asier Goiria tiene en mente dar salida a tres jugadores sí o sí. Se trata de Kike Cadete, Cadorini y Andrés López. De esos tres, el hecho de que el último de ellos sea sub-23 hace que su no salida no suponga ningún problema, pese a que desde las oficinas del club grana entienden que es lo mejor para todos. Cadete saldrá, ya sea por aceptar la oferta de otro club o por despido, algo que ya ha hecho el cuadro grana en los últimos años, pero que es la última opción al ser la peor económicamente. Por su parte, el delantero brasileño tiene propuestas para marcharse cedido; el cuadro grana no quiere desprenderse de él antes de firmar el ansiado ‘9’.

Pedro Benito tampoco quiere marcharse del Real Murcia pese a recibir ofertas interesantes en lo económico desde Portugal, Croacia y Polonia. El delantero gaditano apuesta por quedarse y, en ese aspecto, la dirección deportiva grana está en la misma línea. Salvo oferta mareante en el tramo final del mercado, ambas partes quieren seguir unidas.

El caso Toral sigue abierto

El futuro de Antonio Toral sigue abierto. El Real Betis sigue interesado, pero en las oficinas de Nueva Condomina se espera que, antes de que finalice el mercado, llegue una oferta superior por el extremo de Pliego. Toral, al igual que el año pasado, entiende que va a ser suplente y cree que una salida sería beneficiosa en su carrera. El cuadro sevillano aguarda y se espera una ofensiva por el canterano grana, que no ve su futuro en Murcia.