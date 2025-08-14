Ocean Race, más que una regata para la ciudad de Cartagena

Haciendo honor a su esencia, la ciudad de Cartagena se prepara para otra cita náutica histórica: la llegada por primera vez de The Ocean Race Europe. Siete embarcaciones y regatistas de trece nacionalidades diferentes se dan cita en el entorno del puerto cartagenero para competir en una de las regatas más importantes del mundo.

The Ocean Race, conocida también como la vuelta al mundo a vela, es una regata de vela que se disputa alrededor de todo el mundo. Este año, la organización ha escogido a Cartagena para su escala en España. Provenientes de Portugal, los siete equipos participantes, embarcadas en las regatas de clase IMOCA, llegarán a Cartagena para dar inicio a cuatro días repletos de actividades.

La organización ha preparado un escenario único junto al histórico puerto cartagenero que engloba al público de todas las edades. Juegos infantiles, conciertos, visitas a embarcaciones civiles y militares, simuladores de navegación y experiencias gastronómicas se encuadran dentro de una lista casi interminable de eventos que se sucederán durante la estancia de la carrera.

El acto de inauguración de este evento está previsto para el 23 de agosto, cuando autoridades institucionales y del deporte se darán cita para abrir las jornadas. El Ocean Live Park, con entrada gratuita, acogerá todas las actividades previstas: la visita de un cazaminas militar, actividades acuáticas y náuticas, un espectáculo de Carthagineses y Romanos, charlas sobre medioambiente y cuidado de las playas, entre muchas otras.

Patricio Rosas, director de esta escala de The Ocean Race en Cartagena, destaca que «se trata de un espacio abierto y gratuito, en el que los asistentes podrán ver de cerca los impresionantes IMOCA, subir a un simulador de navegación, adentrarse en el Dome de The Ocean Race o visitar la base de los equipos».

La conclusión del evento se dará con el inicio de la siguiente etapa de la competición el 26 de agosto, que irá desde Cartagena hasta la ciudad francesa de Niza y podrá seguirse desde una pantalla gigante en el puerto.