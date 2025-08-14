El Hozono Jairis ficha a la máxima anotadora de la liga italiana: así queda la plantilla

El Hozono Global Jairis ha cerrado su plantilla para la temporada 2025-2026 con el fichaje de la italiana Marzia Tagliamento, alero de 29 años de edad y 1,81 metros de altura que procede del RMB Brixia Basket de su país, conjunto con el que ha sido la máxima anotadora de la Serie A de la Lega con casi 18 puntos de media por partido. Tagliamento compartirá puesto con otra jugadora que también destaca por su capacidad de anotación, la francomexicana Lou López-Sénéchal, quien cumplirá su tercera campaña en el club de Alcantarilla.

Tagliamento vivirá su segunda experiencia en España. La primera fue con el Ensino Lugo en el tramo final de la temporada 2018-2019, cuando tras desaparecer el Dike Napoli llegó al club español para sustituir a Ángela Salvadores, quien había sufrido una lesión. En esa etapa solo jugó ocho encuentros. Aunque su carrera se ha desarrollado en Italia, también tiene experiencia en México y Francia, donde estuvo en el Basket Landes en la 2021-2022.

Marzia Tagliamento, en un calentamiento antes de un partido / MT

Tras formarse en el Futura Basket Brindisi de su ciudad natal, fichó por la Polisportiva Battipagliese en 2014, donde debutó en la Serie A1. Posteriormente, en 2016, se incorporó a la Famila Schio, con el que ganó una liga, dos Copas de Italia y otras tantas Supercopas, y también jugó en el Passalacqua Ragusa y Moncalieri.

Tres lesiones importantes

Tagliamento ha destacado durante su carrera deportiva por su capacidad de superación. En 2016 sufrió la rotura del ligamento cruzado cuando disputaba en Portugal el Europeo sub-20 con la selección italiana. Además, en 2021 sufrió otra rotura de ligamento y también de menisco, mientras que en la campaña 2022-2023, se rompió la rodilla derecha, de la que se recuperó en tiempo récord. Desde entonces, las lesiones la han respetado y este último curso jugó 22 partidos, con promedios de 34:40 minutos en pista, 17,6 puntos con un 36% de efectividad en los triples y un 88% en los tiros libres, 6,4 rebotes y 2,9 asistencias.

"Sumamos talento ofensivo"

La italiana, que es hija de una exjugadora y entrenadora italiana, también estuvo compitiendo en natación hasta los 13 años porque su padre era instructor de este deporte. Criada en el seno de una familia muy vinculada al deporte, afronta ahora su segunda etapa en el baloncesto español con un equipo que también le dará la oportunidad de jugar la EuroCup Women. “Con Marzia sumamos talento ofensivo contrastado y experiencia en competiciones de alto nivel. Es una jugadora que encaja a la perfección en nuestra filosofía y que nos dará un plus en la línea exterior”, ha afirmado Andrés Medina director deportivo del club de Alcantarilla.

Así se queda la plantilla

Con el fichaje de Tagliamento y el ascenso al primer equipo de la canterana Alba Alguacil, quien jugará habitualmente en el filial, la plantilla se da por cerrada salvo que en las próximas semanas se le presente alguna oportunidad al club, aunque el cuerpo técnico es partidario de reservar esa ficha para cuando esté avanzada la temporada.

De esta forma, en el puesto de base el equipo seguirá contando con la internacional Aina Ayuso, renovada por dos temporadas y líder de los éxitos del curso pasado, y ha repescado a una Ángela Mataix que con el Baxi Ferrol ha cuajado tres grandes temporadas. La jugadora de Onil, que fue una de las protagonistas del ascenso a la máxima categoría del club murciano, regresa a sus 24 años después de debutar en la selección absoluta y en un momento idóneo de madurez después de asentarse en la categoría. Junto a ellas, con el objetivo de seguir creciendo y formándose, estará Alba Alguacil.

Aina Ayuso (6) celebra una canasta en el partido de cuartos de España contra la República Checa. / ALBERTO NEVADO PIQUERAS

La escolta catalana Txell Alarcón, que llegó hace una temporada a Alcantarilla desde el Kutxabank Araski, está llamada a dar un paso más en su progresión. A sus 21 años de edad, participó con la selección española en la preparación para el Eurobasket después de promediar 4,8 puntos en casi 21 minutos de juego durante la temporada regular. Para compartir el puesto de ‘2’ se ha incorporado desde el IDK Euskotren la sevillana Alba Prieto, que lleva ya cinco campañas en la máxima categoría. La andaluza, que es internacional con España en la modalidad de 3x3, llegó a Liga Endesa en la temporada 2020-2021 tras pasar por la Universidad de South Florida y formarse en el Conquero Huelva. Debutó en la máxima categoría de la mano del Ensino Lugo tras dos campañas en el Leganés, de LF2. En el club gallego estuvo tres campañas para hace dos fichar por el equipo de San Sebastián, donde ha promediado 6,4 puntos, 2 rebotes y 1,8 asistencias por partido el último curso.

Para el puesto de alero, el entrenador cuenta con Lou López-Sénéchal, quien llegó en enero de 2023 a Alcantarilla y, por tanto, cumplirá su tercera temporada después de promediar el curso pasado 10,8 puntos con un 44,2% de efectividad en los lanzamientos triples, y la italiana Marzia Tagliamento, que llega con el aval de haber sido la máxima anotadora de la Lega.

El juego interior presenta hasta tres caras nuevas. En el puesto de ala pívot, Andrijana Cvitkovic y Jasmine Walker. La primera, que tiene 31 años y mide 1,90 metros, ya tiene experiencia en España -IDK Euskotren y Lointek Gernika-, pero las dos últimas campañas estuvo en el Panathinaikos griego después de pasar también por Hungría, Italia y Alemania. Por su parte, Walker, de 27 años y 1,90 metros, ha jugado las dos últimas campañas en el Charleville-Mézières francés y en el Danilos Pizza Kocaeli turco. Su etapa universitaria la pasó en Alabama y Florida State, para en su primer año en la WNBA sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la que se recuperó en un año para volver a jugar en 2022 en Los Ángeles. También estuvo en la liga de Puerto Rico con las Montaneras de Morovis.

Andrijana Cvitkovic. | FIBA / FIBA

Por último, en el puesto de cinco estarán la belga Billie Kim Massey, la única que continúa en el juego interior, y la rookie estadounidense Aaronette Vonleh, de 21 años y 1,91 metros. La primera fue fundamental en los esquemas de Bernat Canut el curso pasado, cuando llegó desde el Movistar Estudiantes, acabando con un promedio de 6,3 puntos y 5 rebotes en liga regular, y de 20 y 4, respectivamente, en la Copa de la Reina que conquistaron las de Alcantarilla. Vonleh, por su parte, tiene 21 años y mide 1,91 metros de estatura. Procede de la Universidad de Baylor, donde destacó a nivel individual, y vivirá su primera experiencia fuera de su país.

Bases: Aina Ayuso, Ángela Mataix y Alba Alguacil.

Escoltas: Txell Alarcón y Alba Prieto.

Aleros: Lou López-Sénéchal y Marzia Tagliamento.

Ala pívots: Andrijana Cvitković y Jasmine Walker.

Pívots: Billie Massey y Aaronette Vonleh.

Entrenador: Bernat Canut.