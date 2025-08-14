Alcaraz llega a las 50 victorias más rápido que otros años

En la madrugada de ayer, Carlos Alcaraz disputó su encuentro de octavos de final ante Luca Nardi. El tenista de El Palmar, con su triunfo en dieciseisavos de final ante Hamad Medjedovic, por 6-4 y 6-4, siguió acumulando cifras en esta temporada 2025 que está siendo espectacular.

El murciano, en esta temporada, ha vuelto a alcanzar los 50 triunfos. Al igual que en los tres años anteriores, ha logrado llegar a esta cifra y además lo ha conseguido antes que nunca. Ha llegado a este triunfo en pleno mes de agosto, con todavía tres meses de competición por delante, y además solo ha necesitado 56 encuentros para lograrlo.

Hasta el momento, las cifras finales de Alcaraz en estos cuatro años han sido las siguientes: en 2022 sumó 57 victorias y 13 derrotas; en 2023 elevó el número de triunfos a 65, por tan solo 12 derrotas, mientras que el pasado curso lo cerró con 57 encuentros ganados y 13 perdidos.

El último tenista en conseguir llegar a las 50 victorias durante cuatro temporadas de manera consecutiva fue Novak Djokovic entre 2013 y 2016. Este dato habla de la dificultad de lo que está logrando el joven tenista murciano.

Además, Carlos Alcaraz puede presumir de otro dato que es impresionante a su edad. Ha sumado ya 80 triunfos en Masters 1000. Desde el año 1990, de momento son once los tenistas españoles que tienen más victorias que el palmareño, pero lo cierto es que, salvo los 410 triunfos de Rafa Nadal, que sí van a ser un reto para Alcaraz, el resto sí que van a ser fácilmente alcanzables.

El calor, un aliado

Cincinnati, al igual que la Región de Murcia, está viviendo en esta semana una ola de calor. En el encuentro previo al que disputó en dieciseisavos de final Alcaraz, el argentino Francisco Comesaña sufrió un desmayo que obligó a detener el partido por culpa de las altas temperaturas. En una entrevista en la tarde de ayer, Carlos Alcaraz recordaba que él era murciano y que estaba acostumbrado a lidiar con un calor asfixiante, como está haciendo en la ciudad norteamericana: «Soy de Murcia y allí hace mucho calor en verano, por lo que ya estoy acostumbrado. Trato de que el sol no me afecte y no afecte mi juego y así seguir adelante. Intento hacer los puntos más cortos si es posible y, si veo que ese calor me puede servir, porque afecta a mi oponente, intento hacer las jugadas más largas», explicaba el tenista murciano, que afrontaba el duelo ante Nardi muy motivado para intentar acceder a los cuartos de final de un torneo que todavía no ha podido ganar.