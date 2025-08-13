El Lorca Deportiva supera los ochocientos abonados y cede a Fimbres y Morete

El Lorca Deportiva sigue perfilando su plantilla pensando en el primer partido de liga, el próximo 7 de septiembre ante el Real Jaén en el estadio Artés Carrasco. Antes deberá jugar entre tres y cuatro partidos amistosos tras los disputados frente al Real Murcia (1-2) y Alcoyano (0-1) en casa y Mazarrón (0-3) fuera. El siguiente será el que disputen el Águilas y el equipo lorquino este viernes a las ocho en El Rubial, correspondiente a una nueva edición del Trofeo Playa y Sol.

El bagaje de la pretemporada del Lorca, hasta ahora, consta de dos derrotas frente a Real Murcia, de superior categoría; y Alcoyano, que milita en la misma división, aunque en el grupo III. La única victoria llegó contra un conjunto de liga inferior, el Mazarrón, que es nuevo en Tercera RFEF. El choque del pasado sábado, además, proclamó al Lorca Deportiva por segundo año consecutivo campeón del Trofeo José de la Anica. Partido que se disputó en el campo Pedro Méndez.

Además de los choques amistosos, el Lorca continúa haciendo movimientos en su plantilla. El club lorquino ha renovado a Fimbres y Morete, a la vez que los ha cedido al Caravaca para que continúen su formación. Para cerrar la plantilla solo queda la incorporación de un portero sub-23, aunque no se descarta algún movimiento de última hora.

Otra buena noticia para el club que preside Sergio Zyman es que la entidad lorquina ha superado la cifra de ochocientos abonados. El equipo entrenado por Sebas López sigue despertando interés en la ciudad lorquina. Un buen resultado en Águilas en el respetado Trofeo Playa y Sol sería sin duda un acicate para incrementar esa cifra de forma considerable.

Con los últimos flecos de la plantilla recortados y establecidos los últimos compromisos, ya está todo prácticamente preparado para comenzar la liga en Segunda RFEF el próximo 7 de septiembre.