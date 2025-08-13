David Vicente: "Todo está encajando muy bien"

Durante la quinta semana de entrenamientos del Real Murcia, todo parece ir cogiendo ritmo y color a las órdenes de Joseba Etxeberria. Así lo confirmó ayer David Vicente, quien atendió a los medios de comunicación tras la sesión vespertina de este martes. «Yo creo que la dinámica está siendo mucho más rápida y mucho más concreto todo porque al final tenemos un gran bloque del año pasado que ha cogido los conceptos rápidos; los nuevos están adaptándose bien y aportando calidad e intensidad como todos desde el primer momento», afirmó.

Sobre la confección del equipo, el lateral se mantuvo al margen, pero desveló el gran trabajo de los jugadores del filial durante los entrenamientos. «La gente del filial que está subiendo está haciendo muy bien su trabajo y están ayudando a encajar un poco todo para que los entrenamientos sean de calidad; creo que todo está saliendo en orden y encajando muy bien», comentó.

Por último, Vicente manifestó que la competencia en el equipo es positiva. «El hierro pule el hierro y aquí estamos todos para competir. Creo que eso nos hace mejores a todos, en cada posición hay mucha competitividad y calidad y la decisión de quién juegue y quién no será del míster», concluyó el futbolista grana tras la sesión matutina de entrenamiento.