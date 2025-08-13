Fútbol
Ya se conocen los horarios de la primera jornada para el Cartagena y el Real Murcia
El cuadro albinegro debuta el domingo 31 de agosto a las 19:30 en Antequera, mientras que el club grana lo hará el lunes 1 de septiembre a las 21:30 en Marbella
Se han hecho de rogar, pero ya se conocen los horarios de la primera jornada en la Primera Federación. Con la duda de si se anunciarían todos los de la primera vuelta o solo los de la primera jornada, finalmente solo se han publicado los de la primera fecha.
El FC Cartagena será el primero de los dos representantes de la Región de Murcia en competir. El equipo que dirige Javi Rey jugará en El Maulí ante el Antequera el domingo 31 de agosto a las 19:30.
Por su parte, el Real Murcia será el último en jugar en el grupo II de Primera Federación. El lunes 1 de septiembre a las 21:30 en el Banús Football Center se enfrentará al Marbella. Un horario muy malo para los aficionados murcianistas, ya que al ser tan tarde y no siendo festivo el día siguiente, muchos seguidores granas no podrán acompañar a su equipo en el primer desplazamiento.
Los encuentros se podrán seguir en La Liga Plus, la plataforma de la Liga que tiene los derechos de la Primera Federación. A la espera de saber si Movistar elige ambos encuentros entre los diez de cada jornada que va a emitir.
