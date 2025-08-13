Fútbol
Confirmada la televisión: este es el precio para ver todo el año al Real Murcia y al Cartagena
La LigaPlus lanza los precios para Primera Federación con un plan mensual y otro anual
Era un secreto a voces y se ha confirmado. El pasado 12 de junio contamos en esta redacción que LaLiga Plus era la mejor posicionada para emitir los partidos de Primera Federación y ya es oficial. El canal oficial de La Liga, que también emite una multitud de deportes, va a ser el encargado de emitir todos los encuentros de la tercera categoría del fútbol español en la que están tanto el Cartagena como el Real Murcia.
La Primera Federación está, dentro de la plataforma, en dos planes mensuales diferentes. Por 14,99, en el pack Plus Total, los aficionados albinegros y granas podrán disfrutar de todos los encuentros de la Primera Federación y además de todo lo que ofrece la plataforma (Primera FEB, Segunda FEB, Liga Asobal, Copa España de baloncesto, Voleibol, etc.). Si solo desean contratar el pack de partidos de la Primera Federación, el precio es de 12,99 al mes.
Además, hay un plan anual por 135,99 euros donde podrán disfrutar de todos los encuentros de la división de bronce en el pack que solo está Primera RFEF. Al mes sale por 11,33 euros, un ahorro aproximado de 20 euros. El pack total tiene un precio al año de 119,99 por doce meses. Es la oferta más interesante, ya que al mes, con un pago único, sale a 9,99 euros.
Movistar, los diez partidos más interesantes
No es la única oferta que existe para poder ver la Primera Federación. Movistar Plus sacó una oferta la semana pasada donde ofrece diez partidos cada jornada por un precio de 9,99 euros al mes. Es una opción más económica y tanto Real Murcia como Cartagena son de los equipos con más repercusión dentro de la categoría, pero es posible que en varias jornadas el canal de Telefónica no emita a alguno de los dos equipos.
