Carlos Alcaraz-Luca Nardi, en Cincinnati: dónde verlo y a qué hora

Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Después de ganar en su estreno ante el bosnio Dzumhur cediendo un set y en tercera ronda al serbio Medjedovic en dos con un juego más sólido y contundente, pero a la vez práctico, ahora le toca enfrentarse al italiano Luca Nardi, que es de la misma generación que el murciano, con el pase a los cuartos de final en juego.

Nardi, que entró en el cuadro final tras ser repescado de la previa por una baja, dio la sorpresa en tercera ronda al vencer al joven checo Jakub Mensik, al que superó por 6-2 y 6-1. Se estrenó con una victoria frente al argentino Tirante, para después derrotar a otro cabeza de serie, Denis Shapovalov (6-7, 6-3 y 6-4), frente al que remontó.

El italiano y el murciano solo se han enfrentado en una ocasión. Y fue este mismo año en los octavos de final del torneo de Doha, imponiéndose el número 2 del mundo por 6-1, 4-6 y 6-3. El ganador del duelo se enfrentará en cuartos de final al argentino Comesana o al ruso Andrey Rublev.

Carlos Alcaraz, durante su primer partido en Cincinnati / Mark Lyons/Efe

Nardi no está teniendo un buen año. De hecho, actualmente está en el puesto 98 del mundo. En el mes de enero fue finalista en un torneo Challenge que se disputó en Alemania, mientras que su mejor resultado en el circuito ATP lo firmó en el ATP 500 de Dubai, donde alcanzó los cuartos de final. Gracias a los puntos sumados subió hasta el puesto 67, el mejor ranking de su carrera deportiva. Hasta el momento, solo en un Masters 1000, en Roma, superó la primera ronda.

Dónde verlo y a qué hora

En esta ocasión tocará trasnochar para ver el partido de Carlos Alcaraz. Comenzará no antes de la una de la madrugada en España y se podrá ver a través de Movistar.