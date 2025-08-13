De Blasis completa su primer entrenamiento con el Cartagena

Era una imagen que los aficionados del Cartagena estaban deseando ver desde hace más de una semana. Pablo De Blasis ya se ha incorporado a la dinámica del club albinegro y en la mañana de hoy ha realizado su primer entrenamiento.

Tras llegar a España el pasado lunes y ayer a la ciudad trimilenaria, el centrocampista platense no ha querido perder ni un instante en meterse en la dinámica de grupo. Ya conoce a Javi Rey, ya ha podido hablar con él y ya ha hecho su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

De Blasis, en su primer entrenamiento con el Cartagena / Prensa FC Cartagena

Su presentación será mañana en la sala de prensa del Estadio Cartagonova y con la duda de quién acompañará al volante argentino, ya que su salida no fue la ideal.

Tras el entrenamiento, De Blasis ha mandado este mensaje desde los medios oficiales del Cartagena: “Estoy muy contento de estar acá, por el cariño que me están dando desde el primer momento, y esperamos que sea una temporada buena para todos y os esperamos en el Cartagonova para apoyar al equipo como siempre. Un abrazo grande”. Un mensaje que ha hecho muy feliz a una afición necesitada de buenas noticias y alegrías, tras un año complicado.