Vela
Ainhoa Gómez, décima en el Mundial juvenil
Efe
La regatista murciana Ainhoa Gómez logró la décima posición en el Mundial juvenil de vela de la clase Ilca 6, competición que se celebró en las aguas estadounidenses de Los Ángeles, donde fue la mejor española con ese top 10 en la categoría femenina.
Este Campeonato del Mundo tuvo a la sub-18 de San Javier a un alto nivel mostrando el buen nivel que ya acreditó para ser subcampeona de España en la sub-19 y a ser citada por la Real Federación Española de Vela (RFEV) para esa competición y también para el Europeo de Portugal. El Cabrillo Beach Yacht Club de Los Ángeles albergó este campeonato internacional en el que Ainhoa sumó 105 puntos tras seis mangas de la fase clasificatoria y otras seis de las finales, en las que llegó a firmar un triunfo parcial.
