El Playasol celebra sus 50 años con un Bala Azul-Real Madrid C

El Estadio Playasol Doctor Gironés, que así se llama desde marzo de 2023, está de aniversario. El hogar del CD Bala Azul cumple una cifra redonda, en concreto 50 años, y el club costero ha querido celebrarlo como se merece. El 19 de agosto a las 21:00 de la noche se disputará el partido amistoso entre el Bala Azul y el Real Madrid C para conmemorarlo.

La idea del encuentro amistoso surgió dentro de la directiva del Bala Azul, que entendía que este aniversario se merecía un partido mítico. Francisco Javier Marín es el presidente de la entidad que se muestra así de orgulloso: «Para nosotros es un enorme honor, un inmenso orgullo para mí como presidente que hayamos podido traer al Real Madrid C al Estadio Playasol. Además, es un equipo de Segunda RFEF», subraya Marín. En el segundo filial hay seis jugadores internacionales en categorías inferiores, cinco de ellos en la selección española y uno en la italiana. Los aficionados que vayan a presenciar el encuentro pueden encontrarse con futbolistas que en unos años puedan estar en la élite.

El máximo dirigente del ‘Bala’ aclara cómo se llegó al acuerdo para poder jugar este encuentro: «Tengo una relación buena con uno de los directivos del Real Madrid y a través de él propusimos el encuentro y desde el club madrileño hicieron lo posible para que se jugara y estamos muy contentos».

Bala Azul 1-0 Torrevieja

Queda muy lejano ya el primer partido que se disputó en el Estadio Playasol. Hay que remontarse al domingo 14 de diciembre de 1975, cuando el conjunto costero contaba con 27 años de vida, ya que se fundó en 1948. Fue un día memorable para el cuadro mazarronero, ya que se aprovechó el estreno del nuevo estadio para hacer una serie de prolegómenos que hicieron del choque una auténtica fiesta. El encuentro oficial que se disputó en el nuevo campo fue un Bala Azul – Torrevieja de la Primera Regional 1975-1976. El conjunto alicantino terminaría esa campaña en primera posición logrando el ascenso; por su parte, el Bala Azul concluyó en una digna decimotercera posición. Eso sí, el ‘Bala’ ese día, en el estreno de su nuevo feudo, se llevó la victoria al vencer por 1-0. Bernabé pasó a la historia con el primer tanto de la historia del Playasol, que al principio se denominaba Estadio Bala Azul. El Torrevieja aprovechó aquel día para tener un detalle con el conjunto local y le regaló una placa conmemorativa de aquel histórico primer partido.

Paco Marhuenda es el director deportivo del equipo costero y afronta su tercera temporada en el cargo. Tras dos años de crecimiento en el que se ha conseguido un ascenso a Tercera y salvación cómoda, el máximo responsable de la parcela deportiva del club ve así la nueva campaña del equipo: «Estoy encantado con la confección de la plantilla que hemos realizado. Era crucial mantener el bloque del año pasado y todas las renovaciones que teníamos en mente las hemos llevado a cabo. Es el 50% de la plantilla», explica orgulloso Marhuenda, que siempre ha tenido claro que las plantillas tiene que dejarlas prácticamente hechas en junio.

Sobre los refuerzos, el director deportivo explica que ha trabajado mano a mano con el entrenador: «Tanto el míster como yo empezamos a trabajar en encontrar esos perfiles que consideramos que pudieran ser diferenciales», reitera.

El Bala Azul sigue creciendo. Espera que este choque ante el Real Madrid sea una fiesta veraniega, que recuerde a los típicos partidos de esta época del año que se han ido perdiendo. Además, desde todos los ámbitos del club están muy confiados en que el Estadio Playasol pueda celebrar esos 50 años con una fiesta inolvidable, al igual que fue el primer choque allá por diciembre del 75.