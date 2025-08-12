Baloncesto
El murciano Luismi Castillo será uno de los árbitros españoles en el Eurobasket 2025
El jueves será uno de los colegiados en el amistoso España-Francia en Badalona
El colegiado murciano Luismi Castillo será uno de los árbitros españoles que pitará el Eurobasket 2025, que tendrá lugar del 27 de agosto al 14 de septiembre en cuatro sedes simultáneas: Chipre, Letonia, Finlandia y Polonia. En el Grupo C, en Limassol, competirá España, que tendrá como rivales a Italia, Grecia, Georgia, Bosnia - Herzegovina y a la anfitriona Chipre. Junto al árbitro estarán Fernando Calatrava, Antonio Conde y, además, Ariadna Chueca completará la representación nacional en el ámbito arbitral. Antes de poner rumbo a la cita continental, Castillo pitará el España-Francia que se disputará este jueves 14 de agosto en el Olímpico de Badalona. Castillo, que tiene 44 años de edad y debutó en ACB en 2007, arrancó su carrera internacional en 2015. Desde entonces ha pitado en diferentes citas continentales y mundiales como el Eurobasket femenino (2017 y 2023), Eurobasket masculino (2022), finales de FIBA Europe Cup, Mundial femenino 2018, Mundial masculino 2019 y 2023, y en dos citas olímpicas, Tokyo 2020 y París 2024. Hace unas semanas arbitró la final del Mundial U19 entre Estados Unidos y Alemania.
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Carrillo, precursor de la polémica enmienda de Jumilla: 'En Vox nadie me ha criticado por ser homosexual
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil