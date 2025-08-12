Baloncesto

El murciano Luismi Castillo será uno de los árbitros españoles en el Eurobasket 2025

El jueves será uno de los colegiados en el amistoso España-Francia en Badalona

Luismi Castillo. | ACB

Luismi Castillo. | ACB

La Opinión

La Opinión

El colegiado murciano Luismi Castillo será uno de los árbitros españoles que pitará el Eurobasket 2025, que tendrá lugar del 27 de agosto al 14 de septiembre en cuatro sedes simultáneas: Chipre, Letonia, Finlandia y Polonia. En el Grupo C, en Limassol, competirá España, que tendrá como rivales a Italia, Grecia, Georgia, Bosnia - Herzegovina y a la anfitriona Chipre. Junto al árbitro estarán Fernando Calatrava, Antonio Conde y, además, Ariadna Chueca completará la representación nacional en el ámbito arbitral. Antes de poner rumbo a la cita continental, Castillo pitará el España-Francia que se disputará este jueves 14 de agosto en el Olímpico de Badalona. Castillo, que tiene 44 años de edad y debutó en ACB en 2007, arrancó su carrera internacional en 2015. Desde entonces ha pitado en diferentes citas continentales y mundiales como el Eurobasket femenino (2017 y 2023), Eurobasket masculino (2022), finales de FIBA Europe Cup, Mundial femenino 2018, Mundial masculino 2019 y 2023, y en dos citas olímpicas, Tokyo 2020 y París 2024. Hace unas semanas arbitró la final del Mundial U19 entre Estados Unidos y Alemania.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents