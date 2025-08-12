Máximo Quiles se quita la etiqueta de protegido de los Márquez

Llegó al Campeonato del Mundo de Moto3 como el protegido de los hermanos Márquez, que se fijaron en él cuando disputaba la Red Bull Rookies Cup. Pero en solo ocho carreras ha conseguido con sus resultados que ya todo el mundo solo le llame por su hombre, Máximo Martínez Quiles. Porque la irrupción de este chico de 17 años, hijo de un expiloto, se puede comparar a la que tuvo en 2021 otro murciano, Pedro Acosta. Quizás no le dé para ser campeón en su primera temporada en el Mundial como sí hizo el ‘Tiburón’ de Mazarrón porque debutó en el tercer gran premio, ya que hasta el pasado 19 de marzo no cumplió la edad mínima, y después ser perdió otras dos pruebas por una inoportuna lesión.

El piloto, con la bandera de Murcia que el regaló el Ayuntamiento. | ISRAEL SÁNCHEZ

Quiles ha disputado ocho carreras hasta la fecha y ha subido en cinco al podio. En la primera, en Austin, ya dijo «aquí estoy yo». Logró la ‘pole’ y finalmente acabó quinto. Fue una declaración de intenciones en toda regla. Después se perdió las citas en Qatar y Jerez al tener que pasar por el quirófano por una fractura en el pulgar de la mano a consecuencia de una caída mientras entrenaba. Pero en Silverstone regresó y en su tercera carrera sumó su primer podio al acabar segundo, el mismo puesto que repitió en Aragón. Si sumamos el tiempo que en ambas citas le sacaron los pilotos que triunfaron, la suma de la diferencia por la que no ganó ambas no llega a un segundo. Pero en Italia, el mismo sitio donde muchos años atrás su padrino Marc Márquez había ganado por primera vez, se dio esa coincidencia. Además, fue un día histórico porque Quiles fue primero y el otro murciano de la parrilla de Moto3, Álvaro Carpe, acabó segundo.

Después llegó Assen, La Catedral, donde luchando por la victoria sufrió una salida de pista a poco más de un giro para el final que le relegó a la decimoquinta plaza. Pero antes del descanso veraniego, en Alemania y República Checa, sumó otros dos segundos. Es decir, que Quiles ha subido al podio en el 63% de las pruebas que ha disputado del Mundial de Moto3, una parrilla donde es el más joven.

Este fin de semana se reanuda la competición en Austria con Quiles en la cuarta posición. La diferencia con José Antonio Rueda, el líder, es de 102 puntos, por lo que parece complicado que pueda asaltar el liderato el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team. Justo por delante de él está Álvaro Carpe en una categoría que es un monólogo de los españoles, puesto que los cinco primeros corren bajo la bandera rojigualda.

El circuito Red Bull Ring, donde llega este fin de semana el Mundial, es conocido para Quiles, puesto que en sus tres años en la Rookies Cup corrió allí. En 2024 logró dos podios con un tercer y un segundo puesto. Una semana después, del 22 al 24 agosto, la acción se trasladará a Hungría, al trazado de Balaton Park que se estrena este año en el calendario. Habrá dos citas más en Europa, Barcelona (7 de septiembre) y Misano Adriático (14 de septiembre), antes de afrontar la gira asiática, que comenzará en Japón (28 de septiembre) y continuará en Indonesia (5 de octubre), Australia (19 de octubre) y Malasia (26 de octubre). El campeonato concluirá con los grandes premios de Portugal (9 de noviembre) y Valencia (16 de noviembre). Por tanto, quedan 250 puntos en juego.

«Un orgullo para Murcia»

Ayer, en el ayuntamiento de Murcia, el alcalde, José Ballesta, ofreció una recepción oficial al piloto, a quien la primera autoridad regaló una bandera de la ciudad y de quien dijo que «es un orgullo tener un piloto que lleva el nombre de Murcia por delante de todos los éxitos deportivos en circuitos de todo el mundo, además de ser ejemplo de esa juventud que se esfuerza, que cree en la lucha y en el mérito». Quiles, por su parte, mostró su ambición de cara al tramo final de una temporada que, de momento, está siendo para él sobresaliente, superando las expectativas que se habían generado en torno a su figura por el hecho de estar apadrinado por Marc y Álex Márquez. Pero ya prácticamente nadie se acuerda de este detalle porque el joven murciano que comenzó a correr con solo seis años de edad, a base de podios, ya se ha hecho con un nombre propio.