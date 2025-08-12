Tenis
Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo
El murciano tuvo dificultades en su debut en el torneo ante Dzumhur, pero espera seguir con paso firme su camino hacia la final
Redacción
Madrid
El murciano Carlos Alcaraz se impuso al bosnio Damir Dzumhur (número 58) en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati por 6-1 y 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos.
En tercera ronda se medirá este martes al serbio Hamad Medjedovic (número 72), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (número 32) por 6-4 y 7-6(3).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Alerta por calor: estos son los puntos de la Región de Murcia que van a llegar a los 40 grados de temperatura
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- ¿Qué es la bola de fuego que ha cruzado la Región de Murcia?
- Javier Pinilla Peñarrubia: 'Nos íbamos a pescar a la línea de vapores y la patrullera de la Guardia Civil nos mandaba para la costa
- Uno de los dos desaparecidos hallados en el pozo de Librilla se desangró tras un disparo