Mariano García vuelve a correr en 1:43 en su último test antes del Mundial

El murciano Mariano García volvió a demostrar que está en un buen momento de forma de cara al Campeonato del Mundo que se disputará en Tokio en septiembre. En la prueba del World Tour Gold celebrada en Budapest, 'La Moto' corrió por segunda vez en su carrera deportiva los 800 metros por debajo de 1:44, concretamente en 1:43.84, quedándose muy cerca de su mejor marca personal, que estableció hace poco más de un mes en 1:43.62 en una reunión que se disputó en Madrid.

García, que con el subcampeonato de España logrado en Tarragona se ha asegurado una plaza en el Mundial que se disputará del 13 al 21 de septiembre, fue cuarto en una cita que tuvo un gran nivel, donde ganó el keniata Laban Kipkorir Chepkwony, que con 1:42.96 estableció su mejor marca personal. La segunda plaza fue para el irlandes Mark English, con 1:43.37, mientras que tercero fue el francés Yani Meziane, con 1:43.71. El murciano estuvo luchando hasta el último momento por el triunfo.

Después de su participación en Budapest, Mariano García ya no volverá a competir hasta el martes 16 de septiembre, que será cuando se celebren las series eliminatorias del 800 metros del Mundial. Hasta que viaje hasta la capital de Japón, el pupilo de Gabi Lorente seguirá una concentración que está llevando a cabo en Segovia desde que concluyó el Nacional. El objetivo es llegar a este final de temporada al aire libre en un estado óptimo después de un verano donde ha podido entrenar sin contratiempos por las lesiones, como le había ocurrido en años precedentes.