Kike Cadete acepta irse del Real Murcia, pero no a cualquier lugar

Tres nombres sobre la mesa. Tres problemas que tiene que resolver Asier Goiria. Se trata, como contamos en esta redacción hace unas semanas, de Kike Cadete, Andrés López y Matheus Cadorini. Tres jugadores de los que el club grana necesita que se marchen antes de que se cierre el mercado veraniego de fichajes, pero cada uno con una circunstancia distinta.

El caso que más urge a la entidad murcianista es el de Kike Cadete. El lateral izquierdo llegó hace un año con un cartel de jugador que debía marcar las diferencias en la Primera Federación y no ha sido así. El cuadro grana quiere que acepte una de las ofertas que ya le han llegado y está haciendo todo lo que está en su mano y dentro de la legalidad para empujar al defensa madrileño fuera del club. Joseba Etxeberria, en los cuatro amistosos, lo mandó a calentar y no lo puso en ninguno de ellos. Una situación que no es cómoda para el jugador, pero que de momento no está influyendo en su decisión de irse. Kike Cadete quiere marcharse del Real Murcia, pero no a cualquier lugar. Cadete quiere un equipo de Primera Federación y que económicamente la oferta sea similar al contrato que tiene firmado con la entidad que preside Felipe Moreno.