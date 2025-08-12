El FC Cartagena se queda a cero ante el Melilla (0-0)

En su cuarto encuentro de preparación, el FC Cartagena ha empatado esta tarde ante el Melilla sin goles. El cuadro de Javi Rey hizo un buen partido, pero dejó carencias en ataque. La madera, por partida doble, evitó que el cuadro albinegro se llevase el duelo. Javi Rey dejó claro que quiere un equipo que controle el centro del campo y que presione la salida de balón del equipo rival, pero que le falta ser más agresivos en ataque.

El cuadro de Javi Rey está calando poco a poco en la afición albinegra, que ve con buenos ojos el nuevo proyecto que se está cocinando. Se reflejó en las gradas del Pinatar Arena. Muchos aficionados albinegros se dieron cita en el recinto de San Pedro del Pinatar para ver a su equipo medirse al Melilla.

El encuentro arrancó con buenas sensaciones para los albinegros. Buen control del juego y dominio de la pelota. En tareas ofensivas, Javi Rey estuvo siendo muy claro durante los primeros compases. El entrenador gallego pedía a sus jugadores que acabasen las jugadas siempre que llegasen a zona de peligro.

Luismi Redondo volvía a demostrar que era el eje central de este nuevo Cartagena. Manejando todas las jugadas que pasaban de medio campo. Alfredo Ortuño también estuvo bastante bien, peleando todos los lances. En uno de ellos casi consigue que llegase el primer gol del Cartagena. El ariete saltó a presionar al portero, logrando su error en la salida de balón, pero Edgar se precipitó a disparar de primeras desde la frontal y el lanzamiento se le marchó por encima del arco.

El tiempo corría y las jugadas de peligro escaseaban. El meta del Cartagena, hoy Jhafets Reyes, demostró su potencial bajo el arco. El guardameta blocó con el pecho el lanzamiento a bocajarro de Matías Chavarría. Acto seguido, voló para atajar un lanzamiento de esquina que se envenenó al primer palo.

Después de una primera mitad sin goles, se esperaba que en el último tramo alguno de los dos equipos arriesgase más. En los primeros compases del segundo tiempo, el Cartagena rozó el 0-1. De nuevo, Alfredo y Luismi saltaron a la presión en el costado izquierdo, logrando hacerse con el esférico y moverlo hacia Chiqui Borrego. El extremo levantó la cabeza dentro del área y asistió a Nacho Sánchez, quien estampó el cuero en el poste.

El Cartagena seguía intentándolo. Entró Kevin Sánchez, y el equipo fue hacia adelante. Luismi adelantó líneas y comenzó a ser más ofensivo, consiguiendo tener una ocasión clarísima. El mediapunta amagó y sacó el disparo con la diestra, pero acabó golpeando en el travesaño.

Nada que destacar en el tramo final del partido. El Cartagena pudo haberse llevado el encuentro, pero la madera lo impidió. Nuevamente, el equipo de Javi Rey demostró tener un sólido bloque defensivo y un centro del campo con mucho control. A falta de 2 semanas para el arranque liguero, Javi Rey tiene que incidir más en la faceta ofensiva.