FC Cartagena-Melilla, esta tarde en Pinatar Arena

Nueva prueba para el Cartagena de Javi Rey. Esta tarde a las 19:00 en Pinatar Arena tiene un nuevo test veraniego ante el Melilla, equipo de Segunda Federación. El precio de la entrada para ver este choque es de cinco euros y se puede comprar a través de Compralaentrada.com.

El cuadro albinegro dejó una buena imagen ante el Albacete el pasado sábado, aunque no pudo evitar caer derrotado por 2-1. Un resultado lógico ante un equipo de superior categoría y que ya afronta su semana de competición.

Ante el cuadro melillense se espera ver un Cartagena que dé un paso adelante y que demuestre sobre el verde que es un club superior y de una división más alta. Hasta ahora la pretemporada está dejando buenas sensaciones, tanto en lo colectivo como en lo individual. Kevin Sánchez, Álex Fidalgo, Larrea o Luismi Redondo destacaron al principio y el pasado sábado, por ejemplo, Chiki, que acababa de aterrizar en el cuadro cartagenero, ya vio puerta ante el Albacete.

Este será el primero de los dos amistosos de esta semana que afrontará el cuadro albinegro. El sábado a las 10:00 de la mañana, ante el Elche Ilicitano y también en Pinatar Arena. Por lo tanto, desde el cuerpo técnico de Javi Rey ven esta semana como una muy importante en cuanto a carga de trabajo para ir elevando la forma física de la plantilla de cara al debut liguero en menos de tres semanas.