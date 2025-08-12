Baloncesto
España juega hoy los octavos de final del Eurobasket sub-16 con el murciano Darío Parra
El alero del UCAM Murcia ha promediado 4,7 puntos y 1,3 rebotes en la primera fase
La selección española sub-16, en la que está el alero del UCAM Murcia Darío Parra, juega hoy los octavos de final del Eurobasket, que se está disputando en Georgia, enfrentándose a Rumanía a partir de las dos de la tarde. El combinado español, con el que el jugador de Las Torres de Cotillas promedió en la primera fase 4,7 puntos y 1,3 rebotes en una media de 9:30 minutos por encuentro, se encuentra invicto después de derrotar a Georgia, Alemania y Serbia, a este último rival por solo dos puntos (95-97). En caso de superar a Rumanía, Lituania o Suiza esperan a España en los cuartos de final, mientras que en semifinales podrían medirse a Francia, Estonia, Italia y Alemania. La final está prevista para el próximo sábado 16 de agosto.
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Carrillo, precursor de la polémica enmienda de Jumilla: 'En Vox nadie me ha criticado por ser homosexual
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil