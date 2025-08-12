España juega hoy los octavos de final del Eurobasket sub-16 con el murciano Darío Parra

La selección española sub-16, en la que está el alero del UCAM Murcia Darío Parra, juega hoy los octavos de final del Eurobasket, que se está disputando en Georgia, enfrentándose a Rumanía a partir de las dos de la tarde. El combinado español, con el que el jugador de Las Torres de Cotillas promedió en la primera fase 4,7 puntos y 1,3 rebotes en una media de 9:30 minutos por encuentro, se encuentra invicto después de derrotar a Georgia, Alemania y Serbia, a este último rival por solo dos puntos (95-97). En caso de superar a Rumanía, Lituania o Suiza esperan a España en los cuartos de final, mientras que en semifinales podrían medirse a Francia, Estonia, Italia y Alemania. La final está prevista para el próximo sábado 16 de agosto.