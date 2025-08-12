Dener" Quiero ganar la liga con ElPozo Murcia"

ElPozo Murcia, durante este mercado de verano, ha querido reforzar a su equipo y añadir más piernas a su plantilla. Es por eso que a Rafa Santos le han salido dos nuevos competidores. Tras la salida de Esteban, el cuadro murciano ha buscado, dentro y fuera de España, y se ha traído a Dener, pívot que llega del Kairat Almaty de Kazajistán, y a Alex García, del Betis. El brasileño fue presentado ayer como nuevo jugador de ElPozo Murcia.

Dener estuvo acompañado de Kike Boned, directivo del club, quien comentó el motivo de este fichaje y lo que habían querido buscar durante el mercado de verano, para formar una plantilla competitiva y que luche por títulos. "Para nosotros, Dener, es una pieza importantísima en el nuevo proyecto que estamos construyendo", dijo.

El futbolista brasileño, que llega de jugar Champions con el Kairat Almaty, ha dado el salto para venir a España y elegir al cuadro murciano como su nuevo destino para esta temporada. "Jugar en ElPozo Murcia es una gran oportunidad para mí", comentó el pivot brasileño.

Dener tiene una gran trayectoria alrededor del mundo. El pivot ha pasado por Kazajistán, Rusia, Japón y Brasil. Ahora dará comienzo su andadura por la liga española con ElPozo Murcia. "Es una liga muy competitiva. He estado en Rusia, en Japón y en Kazajistán, pero la liga española es más vistosa", dijo.

El nuevo atacante de ElPozo Murcia aterriza en el Palacio de los Deportes de Murcia, después de haber sido campeón de liga con el Kairat y salir subcampeón en la Champions. "ElPozo es un equipo grande a nivel mundial. En mi paso por Japón y Kazajistán, siempre he querido venir a España", mencionó.

El brasileño lleva dos semanas entrenando con el equipo, bajo las órdenes de Josan González. Dener está aprendiendo el estilo de juego español y, sobre todo, el que impone el técnico cordobés. "Es un poco más fácil para mí, porque es muy parecido a Brasil. Me estoy adaptando muy bien", comentó el pivot de ElPozo Murcia.

Dener tiene a dos compañeros, Rafa Santos y Alex García, con los que tendrá que luchar por el puesto de pívot titular. Una pelea que hará que los tres saquen su mejor versión y se retroalimenten para mejorar cada día. "A Rafa Santos ya lo conocía, porque habíamos trabajado juntos en mi etapa en Brasil. Estoy muy bien con ellos, porque me están ayudando mucho, sobre todo con Rafa", añadió.

ElPozo Murcia siempre será uno de los equipos más grandes e históricos del futsal, pero es cierto que lleva varias temporadas en las que no consigue alzarse con ningún título y siempre quedarse a las puertas de ellos. Esto puede generar presión en los nuevos jugadores que aterrizan en el cuadro murciano. "Para mí es una motivación. Vengo de ganar la liga en Kazajistán, en Brasil y espero, con mucho trabajo y esfuerzo, conseguir ganar el campeonato liguero aquí"; concluyó Dener.