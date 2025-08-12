La defensa, la línea con más juventud del FC Cartagena

Esta temporada el FC Cartagena ha decidido cambiar su política en cuanto a fichajes, sobre todo en la línea defensiva. Viendo los últimos movimientos, sí se percibe cómo se está buscando hacer una plantilla de presente, para competir con todas las garantías en esta campaña, pero sobre todo de futuro.

Para el presente es necesario tener jugadores con experiencia y que conozcan de lo que va la categoría. En ese aspecto, con Fran Vélez en el centro de la zaga, Nacho Martínez en el lateral izquierdo, Pablo de Blasis en la medular y Alfredo Ortuño en la delantera, el cuadro albinegro y sobre todo Javi Rey, se aseguran tener un equipo que no peque de inocente ni de tímido. Todos ellos este curso van a tener una labor crucial, tanto en la parcela puramente deportiva, donde además tres de estos cuatro apuntan a titulares a excepción del ariete yeclano, pero sobre todo en lo que se cuece fuera del verde. Van a ser los líderes de un vestuario que este año ha bajado la edad media de manera considerable.

El anuncio ayer del fichaje de Pablo Moya, central de 20 años procedente del Real Mallorca B, como nuevo jugador albinegro confirma el modelo que está instaurando el club cartagenero este curso. Sin embargo, no se quedará en la ciudad trimilenaria porque se ha firmado su cesión al Arenteiro hasta el 30 de junio de 2026.

Luca Lohr es un perfil de jugador muy parecido a Pablo Moya. Es otro central joven, de 22 años, y que ha llegado a la ciudad cartagenera procedente de un filial de Primera División, en este caso el Getafe B. En el anuncio de su contratación no se especificó que la intención del club es que se marche cedido para esta temporada, como sí se ha anunciado con Moya, pero lo cierto es que el espigado central almeriense es el quinto de la plantilla albinegra. En un sistema de cuatro defensas, como tiene Javi Rey, el hecho de tener a cinco jugadores para el centro de la zaga parece excesivo.

Jóvenes, pero no inexpertos

La línea defensiva del Cartagena cuenta ahora mismo con ocho jugadores, a falta de un lateral izquierdo que se prevé que sea sub-23. A falta de que se confirme el último refuerzo para pelearle el puesto a Nacho Martínez, lo cierto es que seis de los ocho defensores albinegros tienen 26 años o menos. Salvo los citados anteriormente, Fran Vélez y Nacho Martínez, el resto son jugadores que tienen una larga carrera por delante.

El mayor es Dani Perejón, con 26 años, y que apunta a ser el titular en el lateral derecho. Marc Jurado, que tiene 21 años, firmó en el Cartagena para pelearle un puesto. Pese a su corta edad, el jugador nacido en Sabadell tiene experiencia en las canteras del Barça, Manchester United y Espanyol, por lo que no le va a pesar ni la camiseta ni el escudo.

En el centro de la zaga hay que comentar a Rubén Serrano e Imanol Baz. Ambos jugadores tienen 24 años y la casualidad hizo que el primero naciera un día antes que el segundo, por lo que tienen la misma edad. A finales de enero cumplirán 25 años y, aunque son jóvenes, ya tienen una trayectoria destacada en la Primera Federación.

Marco Carrascal es el último de la zona defensiva que faltaba por analizar. Otro jugador sub-23, en concreto, cumplió los 22 años el pasado mes de abril. El central cántabro ha estado siempre en la cantera del Racing de Santander, y sí que es una de las apuestas, ya que llega desde Segunda Federación. Fue relevante en la cantera racinguista y el club albinegro se fijó en él, por su condición de cupo sub-23, ya que es fundamental, pero también por su proyección. Mide 1,80 y, acompañado de centrales con más poso en la categoría, desde el club portuario confían en que pueda dar un paso más.

Alcañiz, Kevin y Álex Fidalgo

Tres incorporaciones, fuera de la línea defensiva, también sorprendieron en su día, pero sobre todo confirmaron la línea de trabajo en la que se ha movido este verano tanto Manolo Sánchez Breis como toda la Comisión Deportiva que él dirige. Kevin Sánchez es el jugador que más ilusiona al club por la gran proyección que tiene. Al igual que Edgar Alcañiz, está cedido en el club albinegro, por lo que su vinculación es hasta el 30 de junio, pero dentro de las oficinas del Cartagonova se espera con ambos, si se produjera un ascenso, poder seguir con ellos si cumplen con las expectativas. Tanto el delantero cedido por el Depor como el mediocentro, que es la gran promesa de la cantera del Levante, son presente y pueden ser futuro.

Álex Fidalgo, a sus 24 años, está llamado a ser un líder en la medular del Cartagena. Otro joven, pero experimentado, ya que lo demostró en el Ourense, y que busca en el conjunto cartagenero dar un paso adelante en su carrera.