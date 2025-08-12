Baloncesto
Darío Parra brilla en el triunfo de España sub-16 en octavos de final del Eurobasket
El alero del UCAM Murcia anota 15 puntos en la victoria por 97-72 ante Rumanía
Darío Parra, jugador del UCAM Murcia CB, brilló en el triunfo de la selección española sub-16 de baloncesto en el Eurobasket que se disputa en Georgia. El combinado nacional se jugaba el pase a los cuartos de final del campeonato frente a Rumanía, a la que venció por 97-72 con 15 puntos del jugador de Las Torres de Cotillas en menos de 17 minutos en pista.
Parra, saliendo desde el banquillo, firmó una serie de 4 de 6 triples, además de 4 rebotes y 3 asistencias para un total de 15 de valoración, siendo el segundo anotador del choque tras Diego Ferreras, que acabó con 18. En el total del campeonato está promediando 7,3 puntos, 2 rebotes y 1,3 asistencias en una media de 11:20 minutos por encuentro.
La selección ya se escapó de su rival en el primer cuarto, que concluyó con 26-18. Al descanso aún se amplió más la diferencia, rozando la barrera de los 20 puntos (55-37), para en el tercer cuarto terminar de romperse el choque (75-54).
España volverá a jugar mañana miércoles en Tbilisi, a las dos de la tarde, frente a Lituania con el pase a las semifinales en juego. El ganador de este duelo se enfrentará el jueves a Francia o Italia ya en la lucha por las medallas.
