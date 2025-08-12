Antonio David, obligado a reinventarse en el Real Murcia

Asier Goiria, de manera indirecta, confirmó que el Real Murcia no se plantea buscar un pivote defensivo para completar el centro del campo. Lo cierto es que ya tiene cuatro jugadores para los dos puestos que usa Joseba Etxeberria en la sala de máquinas y existía la duda de si se iba a traer un quinto mediocentro con un perfil marcado más defensivo o no. Un sustituto claro y de la misma forma de jugar que Jorge Yriarte, futbolista que el Real Murcia trató de mantener este curso en su plantilla, pero que finalmente aceptó la oferta del Slask Wroclaw de Polonia.

Tras mantener en la plantilla a Isi Gómez y Joao Pedro Palmberg, dos mediocentros muy habilidosos y con un guante en el pie, pero no tan eficaces en la faceta defensiva, y el gran refuerzo de Sergio Moyita para ser el cerebro del nuevo Real Murcia, el fichaje de Antonio David sorprendía porque era añadir otro jugador con buen trato de balón, pero sin ser un ‘5’, como dirían los argentinos.

Antonio David llega al Real Murcia cedido por el Albacete Balompié. El conjunto manchego lo firmó por tres temporadas, tras su paso por la cantera del Real Madrid. En el Castilla, el mediocentro gaditano, cuando jugaba porque no consiguió ganarse la titularidad, siempre tenía a otro compañero a su lado haciendo una labor más de trabajo y él estaba más encargado de dirigir y mover al equipo.

El volante nacido en Arcos de la Frontera asumió con naturalidad lo que le pidió Etxeberria. El ex madridista se ve capaz de ser el ‘ancla’ en la sala de máquinas del Real Murcia y que junto a él, el resto de mediocentros y los mediapuntas puedan desplegar su mejor fútbol. Sin duda es una declaración de intenciones del Real Murcia y de su entrenador. Deben ser conscientes de que con un centro del campo lleno de ‘jugones’, pero sin ningún pivote defensivo, puede sufrir mucho cuando no tenga el balón, pero no les da miedo ni a Etxeberria ni a su cuerpo técnico. Sobre todo, el peligro puede aparecer cuando se produzcan las pérdidas que provoquen las transiciones. El estilo de Joseba Etxeberria siempre ha sido muy ofensivo, prácticamente suicida por momentos, y lo que se va sabiendo del nuevo Real Murcia es que va a tener su sello sin ningún pero.

Feliz en su presentación

Antonio David se mostró muy feliz en su presentación y ve esta cesión como un paso muy importante en su carrera: «El Murcia es una gran oportunidad para seguir creciendo como futbolista», subrayó el mediocentro en la sala de prensa de Nueva Condomina.

Sobre el récord de abonados y lo que va a vivir en el coliseo grana y ls presión que existe, el mediocentro está encantado: «La afición es increíble. Ya jugué aquí el año pasado y se nota que la afición grana aprieta. Sí, es mucha presión, pero al final los jugadores juegan bajo presión y creo que me va a beneficiar mucho y me va a hacer crecer como jugador», explicaba Antonio David, ante los medios de comunicación, muy feliz de iniciar este proyecto en el Real Murcia.

Más de 15.000 abonados

El Real Murcia anunció que ya ha superado la cifra de los 15.000 abonados. Desde que se superaron los 14.500 ya es la mejor cifra de la historia del club en la tercera categoría del fútbol español, tanto en Segunda B como en Primera Federación. El objetivo de la entidad murcianista ahora es superar los 16.500, cifra que se alcanzó en Segunda División en la temporada 07-08 y cada vez está más cerca.