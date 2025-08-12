Alba Rubio y Virgil Michel suben al podio en el Nacional júnior

La cartagenera Alba Rubio Villoria, del CN Marina Cartagena Áncora y que está en la concentración permanente de la Federación Española de Natación en Málaga, y Virgil Michel de Oliveira, del CN San Javier Mar Menor, fueron los nadadores de la Región que subieron al podio en el Campeonato de España de categoría júnior. Rubio, que este verano logró un bronce en el Europeo de aguas abiertas formando parte del equipo español en el relevo mixto, logró la medalla de bronce en 400 libres, mientras que en 800 libres alcanzó la plata en dos pruebas donde se le escapó la medalla de oro en el sprint final. Por su parte, Virgil Michel de Oliveira logró el subcampeonato en 50 metros espalda.