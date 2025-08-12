Natación
Alba Rubio y Virgil Michel suben al podio en el Nacional júnior
La cartagenera Alba Rubio Villoria, del CN Marina Cartagena Áncora y que está en la concentración permanente de la Federación Española de Natación en Málaga, y Virgil Michel de Oliveira, del CN San Javier Mar Menor, fueron los nadadores de la Región que subieron al podio en el Campeonato de España de categoría júnior. Rubio, que este verano logró un bronce en el Europeo de aguas abiertas formando parte del equipo español en el relevo mixto, logró la medalla de bronce en 400 libres, mientras que en 800 libres alcanzó la plata en dos pruebas donde se le escapó la medalla de oro en el sprint final. Por su parte, Virgil Michel de Oliveira logró el subcampeonato en 50 metros espalda.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Carrillo, precursor de la polémica enmienda de Jumilla: 'En Vox nadie me ha criticado por ser homosexual
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil