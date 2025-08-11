Triunfo del murciano José María Pina en la etapa final de la Vuelta a Ávila

José María Pina Pérez, ciclista murciano del Valverde Team-Ricardo Fuentes que está en su primer año en categoría sub-23, logró la victoria en la última etapa de la Vuelta a Ávila, donde batió al estadounidense Jesse Maris y a Víctor Castellano en la empinada llegada de la capital abulense.

Tanto Pina como su compañero Iván Loaisa formaron parte del grupo que abrió brecha en una sinuosa jornada de 141 kilómetros, con cuatro subidas puntuables e infinidad de pequeños repechos: «En la parte final me encontraba con una piernas increíbles y lo he podido aprovechar para salvar la selección final e imponerme en el sprint a cuatro de meta», explicó el joven corredor, quien concluyó en la octava posición de la clasificación general de la prestigiosa ronda para Elites y Sub-23.