Totana se postula para acoger al antiguo La Unión Atlético

En la mañana de hoy se va a celebrar una reunión clave entre la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Totana para que el Unión Malacitano, nueva denominación del FC La Unión Atlético, juegue esta temporada en la ciudad alfarera, o por lo menos hasta que la justicia le dé la razón y pueda disputar sus encuentros y asentarse definitivamente en la ciudad malagueña, el deseo tanto de Daniel Pastor como de Julián Luna.

El pasado miércoles 6 de agosto la RFEF tumbaba el traslado del club a la ciudad andaluza, un hecho que sorprendió enormemente a los dirigentes del club de Segunda Federación, que ya habían presentado oficialmente el nuevo nombre y las nuevas equipaciones del equipo que tenían previsto que compitiera en la ciudad malacitana.

En esta redacción ya contamos que, de los cuatro pasos que debía dar el club para irse de la Región de Murcia, el más complicado era que la Española diera el visto bueno y que en los últimos meses se había mostrado reticente. Finalmente, el juez único de la RFEF tumbó el cambio de ubicación al entender que no era un traslado como tal, sino una compra de plaza de un club nuevo que pretendía empezar en la Segunda Federación. El club ha sido aceptado e inscrito en la Segunda Federación y en la Copa del Rey, pero con la obligación de competir en la Región de Murcia.

Totana, el plan B

Nada más producirse la decisión del juez, la directiva del Unión Malacitano anunció que iba a recurrir al Comité Nacional de Segunda Instancia, como así ha sido. El recurso ya está en marcha y desde el club unionense-malagueño se confía en que se le dé la razón y se acabe esta pesadilla inesperada que apareció hace cinco días.

Mientras se resuelve el asunto legal, la competición está a la vuelta de la esquina. La directiva se puso manos a la obra el mismo jueves para activar un plan B. En estos momentos, la temporada 2025-2026 la tiene que jugar como local en la Región de Murcia. La decisión es clara y es hacer el día a día en Málaga; todos los entrenamientos y todos los actos públicos durante la semana se realizarán como un ‘equipo malagueño’, aunque legalmente no sea así. Solo van a venir a la Región a jugar los encuentros, por lo que el trabajo es encontrar un hogar para jugar sus partidos cada dos semanas.

Volver a La Unión no está contemplado. El alcalde de la localidad minera reconoció la semana pasada que la relación en este momento es inexistente y desde el club tampoco parece que se busque una reconciliación. El club tiene varios campos en la Región para poder jugar de manera temporal, pero la primera opción es el Juan Cayuela de Totana. Hay dos motivos para elegir este campo, además de que cumple con las necesidades, y es que, por un lado, está más cerca de Málaga que otros estadios, y también que el Olímpico de Totana y el Unión Malacitano no coinciden hasta el 16 de noviembre en el mismo fin de semana como locales.

El Olímpico, beneficiado

La noticia de que Totana era una opción la avanzó la cuenta en X de @Nacional10X y esta Redacción ha podido confirmar los detalles. El viernes por la mañana, José Miguel Monje Carrillo, presidente de la FFRM, llamó personalmente a la directiva del Olímpico de Totana para plantearle la posibilidad y para cerrar el acuerdo con el Ayuntamiento.

Una de las grandes dudas que podían existir en esta posibilidad era el lugar en el que se quedaba el Olímpico de Totana y si saldría perjudicado. Su presidente, Pedro José Pérez Miras, ha confirmado a esta Redacción que el aterrizaje del nuevo club para jugar en Totana solo traería beneficios: «No nos perjudicaría en nada. Lo único es que algún fin de semana coincidiremos y tendremos que ajustar los partidos a sábado o domingo. En todo lo demás, nos interesa porque va a ir gente al fútbol. Nosotros tenemos servicio de cantina y tenemos nuestra propia seguridad. Además, si se produjera el acuerdo, intentaremos llegar a un acuerdo con este club para que ambos salgamos más beneficiados», subrayaba Pérez Miras.

No es la primera vez que Totana y el Juan Cayuela son el refugio de un equipo que ha tenido problemas para jugar en un campo. En el año 2009, el Atlético Ciudad, que estaba en Segunda B, disputó sus encuentros de esa temporada en el grupo IV en la ciudad alfarera. Ese curso pasaron por Totana equipos como el Real Madrid Castilla, el Mérida o el Leganés. Aquel año, debido al acuerdo existente entre el club murciano y el totanero, el Olímpico de Totana salió beneficiado económicamente y la idea es repetir ese modelo.