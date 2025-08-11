Pablo Moyá, nuevo refuerzo del Cartagena, se marcha directamente cedido

El FC Cartagena SAD anunció este lunes la incorporación del central mallorquín Pablo Moyá Vega (20 años, Cala Millor) procedente del Mallorca. Una noticia sorprendente, ya que el joven zaguero no disputará ni un minuto con la camiseta albinegra, porque se marcha cedido de inmediato al CD Arenteiro para la temporada 2025-2026.

Pablo Moyá es una apuesta de futuro del club cartagenero. Ha sido capitán de la zaga del filial bermellón en las dos últimas campañas y pieza clave del juvenil que conquistó la Copa del Rey 2024. Va a jugar fuera de su tierra, tras siete años en el club balear. Su destino, sin embargo, no será el Cartagonova, sino O Carballiño, donde se incorporará directamente a los entrenamientos del conjunto gallego.

Pablo Moyá / Prensa FC Cartagena

Este inesperado movimiento deportivo se entiende por la figura de Alejandro Arribas, hoy máximo responsable de la nueva propiedad del FC Cartagena, fue en su día vinculado a un proyecto que lo situaba como presidente del Arenteiro, aunque finalmente ese plan, que parecía hecho, no se materializó y terminó desembarcando en la entidad albinegra.

Además, en el Arenteiro está de entrenador Jesús Arribas, hermano de Alejandro, y hasta este curso han trabajado juntos en el Rayo Majadahonda. La operación ha sido muy sencilla y el central intentará crecer como futbolista en el Arenteiro y llegar el curso que viene a Cartagena.