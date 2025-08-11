Oficial: Raspadori, séptimo fichaje del Atlético de Madrid

Giacomo Raspadori ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El conjunto colchonero ha alcanzado este lunes un acuerdo con el Nápoles para el traspaso del delantero italiano, que se incorporará a la disciplina rojiblanca tras firmar un contrato por las próximas cinco temporadas, hasta 2030.

El séptimo fichaje de Simeone esta pretemporada ha pasado el reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria. Después de pasar las pruebas físicas pertinentes, el delantero se dirigió a las oficinas del Metropolitano para firmar su nuevo contrato como jugador del Atlético de Madrid.

Un refuerzo polivalente

Después de una nueva temporada solvente con el Nápoles campeón de la Serie A, el italiano llega al club colchonero para reforzar el ataque de Simeone. Raspadori destaca por su polivalencia; puede jugar en prácticamente todas las posiciones del frente de ataque, también detrás de los delanteros, convirtiéndolo en una amenaza constante que pretende utilizar el técnico argentino esta próxima temporada.

A pesar de no tener en su currículum unas cifras goleadoras de los grandes delanteros, su capacidad para desenvolverse en cualquier posición del campo han hecho que el Atlético se decantara por el italiano tras frustrarse el traspaso de Enzo Millot. Internacional con Italia, con quien suma 40 presencias con una Eurocopa conquistada por el camino, Raspadori llega al Metropolitano con una carta de presentación ilusionante.

Raspadori se convierte en el séptimo fichaje del Atlético de Madrid este verano tras los Ruggeri, Cardoso, Baena, Almada, Pubill y Hancko. El italiano, además, será el décimo jugador italiano que haya vestido la camiseta rojiblanca en toda la historia en una lista donde destacan nombres como Christian Vieri o Thiago Motta.

Desde que el jugador recibiese la llamada del Atlético de Madrid, Raspadori solamente ha tenido ojos por el club rojiblanco. El delantero italiano no tuvo ninguna duda de que quería incorporarse bajo las órdenes de Simeone, que fue uno de los principales valedores de su fichaje.

La operación se cerrará cerca de los 20 millones de euros más otros cinco en variables en función del rendimiento del italiano durante los cinco años de contrato que tiene con el Atlético de Madrid. El italiano podría tener sus primeros minutos como rojiblanco este mismo domingo en el debut de los colchoneros en Liga ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium, un partido de máxima exigencia para los de Simeone nada más empezar el campeonato.