Tenis
Un joven serbio que entrena en España, próximo rival de Alcaraz en Cincinnati
Hamad Medjedovic, campeón del Netx Gen de 2023, se enfrentará al murciano este martes en tercera ronda
Después de superar el estreno en el Masters 1000 de Cincinnati ante un veterano como el bosnio Damir Dzumhur frente al que cedió un set, el murciano Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrentará a la nueva esperanza del tenis serbio, Hamad Medjedovic, campeón del Netx Gen de 2023, que vive y entrena en España a las órdenes de Jorge Aguirre, extécnico de Alejandro Davidovich.
A sus 22 años de edad, Medjedovic es un huracán al que el entrenador español ha domado y aportado la tranquilidad que necesitaba en su juego. En la actualidad ocupa el puesto 72 del ranking ATP y no cuenta con ningún título, aunque en el ATP 250 de Marsella de este año, en pista rápida, se quedó a las puertas. Perdió la final contra el francés Ugo Humbert después de dejar en el camino a Daniil Medvedev y Karen Khachanov, entre otros. Sí que ha logrado este año un éxito en el circuito Challenger. Fue en Portugal, en Oreiras, donde se hizo con un triunfo que le permitió entrar en el ‘top 100’. La progresión de Medjedovic ha sido constante desde que hace un año Aguirre y un cuerpo técnico totalmente español empezó a dirigir sus pasos. En septiembre de 2024 estaba en el 162 de la ATP y llegó al 61 el pasado mes de abril.
Un jugador valiente
“Saca muy bien, tanto primero como segundo. Resta muy valiente. Parece que los sacadores son más irregulares atrás, pero también se defiende bien. Tiene un revés muy personal, pero lo siente mucho, es muy estable. De derecha a veces se acelera, pero la quema, es muy potente. Físicamente todavía hay que trabajar mucho, pero es súper explosivo”, decía Aguirre en una entrevista en puntodebreak sobre el rival que se encontrará Alcaraz, al que nunca se ha enfrentado en su carrera deportiva.
En el Masters 1000 de Cincinnati, Medjedovic ganó en primera ronda en dos sets al estadounidense Aleksandar Kovacevic, 67 de la ATP, mientras que en segundo dio la sorpresa al eliminar al holandés Tallon Griekspoor, 32 del mundo, también en dos mangas (6-4 y 7-6).
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Carrillo, precursor de la polémica enmienda de Jumilla: 'En Vox nadie me ha criticado por ser homosexual
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil