Un joven serbio que entrena en España, próximo rival de Alcaraz en Cincinnati

Después de superar el estreno en el Masters 1000 de Cincinnati ante un veterano como el bosnio Damir Dzumhur frente al que cedió un set, el murciano Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrentará a la nueva esperanza del tenis serbio, Hamad Medjedovic, campeón del Netx Gen de 2023, que vive y entrena en España a las órdenes de Jorge Aguirre, extécnico de Alejandro Davidovich.

A sus 22 años de edad, Medjedovic es un huracán al que el entrenador español ha domado y aportado la tranquilidad que necesitaba en su juego. En la actualidad ocupa el puesto 72 del ranking ATP y no cuenta con ningún título, aunque en el ATP 250 de Marsella de este año, en pista rápida, se quedó a las puertas. Perdió la final contra el francés Ugo Humbert después de dejar en el camino a Daniil Medvedev y Karen Khachanov, entre otros. Sí que ha logrado este año un éxito en el circuito Challenger. Fue en Portugal, en Oreiras, donde se hizo con un triunfo que le permitió entrar en el ‘top 100’. La progresión de Medjedovic ha sido constante desde que hace un año Aguirre y un cuerpo técnico totalmente español empezó a dirigir sus pasos. En septiembre de 2024 estaba en el 162 de la ATP y llegó al 61 el pasado mes de abril.

Carlos Alcaraz, en su primer partido en Cincinnati / Mark Lyons/Efe

Un jugador valiente

“Saca muy bien, tanto primero como segundo. Resta muy valiente. Parece que los sacadores son más irregulares atrás, pero también se defiende bien. Tiene un revés muy personal, pero lo siente mucho, es muy estable. De derecha a veces se acelera, pero la quema, es muy potente. Físicamente todavía hay que trabajar mucho, pero es súper explosivo”, decía Aguirre en una entrevista en puntodebreak sobre el rival que se encontrará Alcaraz, al que nunca se ha enfrentado en su carrera deportiva.

En el Masters 1000 de Cincinnati, Medjedovic ganó en primera ronda en dos sets al estadounidense Aleksandar Kovacevic, 67 de la ATP, mientras que en segundo dio la sorpresa al eliminar al holandés Tallon Griekspoor, 32 del mundo, también en dos mangas (6-4 y 7-6).