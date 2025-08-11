Estrella Santoyo, sexta en un histórico Europeo sub-20

El atletismo español cerró ayer en Tampere un histório Sub-20 con un balance de catorce medallas, cinco oros, tres platas y seis bronces, mejorando el mejor registro, que databa de 1995, con 10. No pudo estar en el podio la única murciana en el campeonato, Estrella Santoyo Fernández, campeona de España de 200 metros, quien fue una de las integrantes del relevo 4x100 español que acabó en la sexta posición. Junto a Carla Arwen Martínez, Marina Delgado y Laura Martínez firmó un crono de 44.85, igualando la tercera mejor marca española de siempre.

En la jornada de ayer, tras el oro y bronce matinal en los 10 kilómetros marcha de la mano de Joan Querol y Dani Monfort, llegó un nuevo doblete en los 3.000 obstáculos. Martí Torregrosa firmó la plata con un arreón en la parte final, mientras que Andrés Lara se colgó el bronce. Ona Bonet se hizo con otro bronce con su 1,86 en altura, y Rafael Mahiques redondeó la tarde con un nuevo oro, este en lanzamiento de jabalina, con una marca de 76.30. El 4x400 masculino cerró el campeonato con una más que meritoria plata.

El cuarteto español del 4x100, formado por Ignacio Hernández, Ander Garaiar, Oriol Sánchez y Jorge Hernández firmó un 39.32 que se convirtió en la mejor marca histórica en un Campeonato de Europa Sub-20 y la segunda mejor marca española de siempre. Una marca que les daba el oro antes de ser descalificados poco después por una entrega fuera de zona entre la primera y la segunda posta.