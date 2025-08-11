Daniel Hernández vence en la cita del Regional de Karting en Fortuna

El circuito Fortuna Motorsport acogió una prueba nocturna puntuable para para el Campeonato de Karting de la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia 2025. En la categoría Pre Mini se impuso Quique Nicolás, siendo segundo Bernardo Mateos y tercero, Líam Kelly. Jorge Miquel, Héctor Tarazón y Mateo Rodríguez conformaron el podio en Mini, mientras que en Júnior lo hicieron Antonio Bravo, Francisco Javier Álvarez y Unai Marcos.

Daniel Hernández, Daniela Lozano y Álvaro Rodríguez fueron los mejores en Senior, y Marc De la Rosa, Mario Peregrín y Antonio Valero firmaron las primeras posiciones en KZ-DD2. Por último, en la categoría reservada a los veteranos Máster 30, Mario Morillo se impuso por delante de José Luis Fuentes y Miguel Ángel Vargas.