Vela

El CN Los Nietos celebra una travesía nocturna para la clase crucero

La XIII Travería Nocturna que comenzó al filo de la medianoche, tras la entrega de trofeos del XVIIII Trofeo Bitácora

Un momento de la entrega de trofeos. / Gaspar Zamora.

Gaspar Zamora

Una espectacular experiencia bajo la luna llena en el mes de agosto fue la vivida para los participantes y público asistente en la XIII Travería Nocturna que comenzó al filo de la medianoche.

Previamente tuvo lugar la entrega de trofeos del XVIIII Trofeo Bitácora, con Diego Paredes- Petrina, del CN Los Nietos, Andrés Palou-Alandris Race, del CRMM Los Nietos, Sr. Smee-Antonio Ros, del CNMM Los Alcázares, y Siwa-Juan Pablo-Helena Sánchez, del CN portmán, como campeones en las clases Sportboat 5 y 3-4, así como del XIV Trofeo Primaveral, con Ramón Illán- Otra vez, Salvador García-Albana2 y Antonio Maestre-Buenaventura, todos del CN Los Nietos, en lo más alto del podio.

El director general de Puertos, Pablo Marín, el presidente de la Federación de Vela, Arturo García, y Antonio Maestre, del CN Los Nietos, estuvieron presentes.

