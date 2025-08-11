El CN Los Nietos celebra una travesía nocturna para la clase crucero

Una espectacular experiencia bajo la luna llena en el mes de agosto fue la vivida para los participantes y público asistente en la XIII Travería Nocturna que comenzó al filo de la medianoche.

Previamente tuvo lugar la entrega de trofeos del XVIIII Trofeo Bitácora, con Diego Paredes- Petrina, del CN Los Nietos, Andrés Palou-Alandris Race, del CRMM Los Nietos, Sr. Smee-Antonio Ros, del CNMM Los Alcázares, y Siwa-Juan Pablo-Helena Sánchez, del CN portmán, como campeones en las clases Sportboat 5 y 3-4, así como del XIV Trofeo Primaveral, con Ramón Illán- Otra vez, Salvador García-Albana2 y Antonio Maestre-Buenaventura, todos del CN Los Nietos, en lo más alto del podio.

El director general de Puertos, Pablo Marín, el presidente de la Federación de Vela, Arturo García, y Antonio Maestre, del CN Los Nietos, estuvieron presentes.