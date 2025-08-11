Cartagena y Real Murcia, a poner la guinda

Arranca una nueva semana de entrenamientos tanto para el FC Cartagena como para el Real Murcia, en concreto, la antepenúltima de la pretemporada. Con los ojos puestos ya en el fin de semana del 30 y 31 de agosto, el inicio de la competición está cada vez más cerca. Javi Rey y Joseba Etxeberria están trabajando para meter su idea de juego en sus futbolistas y, sobre todo, que sus equipos vayan puliendo los errores que se están viendo en estos primeros partidos.

Manolo Sánchez Breis y Asier Goiria, los directores deportivos albinegro y grana, respectivamente, están trabajando al mismo ritmo que sus entrenadores o incluso echando más horas. En el caso del primero, porque comenzó el verano prácticamente de cero, con la salida de NDiaye y manteniendo solo a Nacho y Ortuño de la plantilla que sufrió el descenso. Su trabajo, desde entonces, está consistiendo en firmar a todo un equipo entero y ya lo ha hecho en más del 90%.

Por su parte, el murcianista, tiene dos frentes abiertos: por un lado, encontrar los tres o cuatro futbolistas que necesita todavía el Real Murcia para equilibrar el equipo y, por otro, darle salida a los jugadores que no cuentan en el proyecto.

El empate a un gol entre el Orihuela y el Real Murcia volvió a confirmar lo que es un hecho y que contamos hace semanas en esta redacción. Andrés López y Kike Cadete no cuentan para el proyecto, su salida es cuestión de tiempo y el Real Murcia está esperando que les llegue la mejor oferta a los jugadores para poder firmar su marcha. El otro jugador que está en la rampa de salida es Cadorini, pero sus buenas actuaciones y la dificultad de encontrar el ansiado delantero en el mercado lo mantienen en la plantilla de momento.

Breis, con dos prioridades

Tras el anuncio de Pablo de Blasis, que debe llegar en las próximas horas o días a la ciudad trimilenaria, solo le quedan dos movimientos por hacer a Manolo Sánchez Breis. Uno de ellos es el lateral izquierdo que intente pelear un puesto con Nacho Martínez, una posición que se debe reforzar sí o sí. La confianza en el veterano carrilero izquierdo es total, por lo que no se busca un titular, pero sí un jugador que esté más que preparado para jugar cuando sea necesario. Eso sí, el fichaje que se espera que le dé un salto de calidad es el del extremo diestro. Un jugador que, junto a Luismi Redondo, Nacho Sánchez, Chiki o Kevin Sánchez, pueda marcar las diferencias y ganar partidos con acciones individuales.

El ‘9’, la obsesión grana

David Flakus y Unzueta. Esos son los nombres propios de la actualidad grana en cuanto al puesto de delantero se refiere. Son los dos principales objetivos del club para reforzar el puesto más adelantado del equipo y ambos jugadores, en estos momentos, están muy lejos de Nueva Condomina. El esloveno sigue metido en la dinámica del Castellón, que considera de manera positiva desprenderse de él, pero no a cualquier precio y no en cualquier operación.

El atacante balcánico fue titular en el amistoso ante el Levante, pero su salida se puede producir en cualquier momento. La dificultad para la entidad grana es grande y su baza pasa por esperar a que sigan pasando los días, no se cierre su incorporación por ningún club (el Atlético de Madrid puja muy fuerte por él para su filial) y se suavicen las condiciones. El otro objetivo es Iker Unzueta, es un jugador, como ya informó este diario, que gusta a Asier Goiria y a Etxeberria, pero que el Lugo es el mejor colocado para hacerse con sus servicios y también están Ibiza y Eldense pujando con más insistencia que el cuadro grana.

Además, la búsqueda de un portero sub-23, un lateral izquierdo que pelee el puesto con Cristo Romero y un pivote puramente defensivo son las grandes carencias que existen en la plantilla del Real Murcia. Esos cuatro movimientos, aunque el del mediocentro para Etxeberria es el menos urgente por su confianza en Antonio David e Isi para hacer esa función, aunque no sea su principal virtud.

Cámara, única disputa

Pese a compartir categoría, no ha sido un verano de una lucha encarnizada entre FC Cartagena y Real Murcia por hacerse con los servicios de los mismos jugadores. Como es habitual, ambos conjuntos han fichado jugadores con pasado en el eterno rival (Sergio Moyita y Pablo Larrea en este curso), pero no se han producido disputas llamativas.

El único nombre que ha sido relacionado con ambos conjuntos es el de Suleiman Cámara, extremo de Gambia que milita en el Racing de Santander. Un perfil de jugador que encajaría muy bien en el cuadro albinegro, pero que en el Real Murcia, debido a la cantidad de atacantes que tiene en la zona de tres cuartos, no se entiende tanto que pueda hacer un esfuerzo económico en el jugador racinguista. Para el perfil derecho, con Zeka, Pedro León e incluso Pedro Benito, el puesto está más que cubierto.