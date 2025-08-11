Carlos Alcaraz-Medjedovic, en Cincinnati: dónde verlo y a qué hora

Después de superar el estreno en el Masters 1000 de Cincinnati ante un veterano como el bosnio Damir Dzumhur frente al que cedió un set, el murciano Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrenta este martes a la nueva esperanza del tenis serbio, Hamad Medjedovic, campeón del Netx Gen de 2023, que vive y entrena en España a las órdenes de Jorge Aguirre, extécnico de Alejandro Davidovich. El reto del murciano es seguir elevando sus prestaciones en la tercera ronda. «Me gustaría seguir jugando muy agresivo. Las condiciones son muy rápidas, así que si estás en disposición de atacar pronto, todo se vuelve mucho mejor. Me gustaría hacer sufrir a mis oponentes, seguir sintiéndome mejor», dijo tras el triunfo en su estreno después de casi un mes sin competir.

Este martes tendrá que controlar a un jugador claramente en línea ascendente. A sus 22 años de edad, Medjedovic es un huracán al que Jorge Aguirre ha domado y aportado la tranquilidad que necesitaba en su juego. En la actualidad ocupa el puesto 72 del ranking ATP y no cuenta con ningún título, aunque en el ATP 250 de Marsella de este año, en pista rápida, se quedó a las puertas. Perdió la final contra el francés Ugo Humbert después de dejar en el camino a Daniil Medvedev y Karen Khachanov, entre otros. Sí que ha logrado este año un éxito en el circuito Challenger. Fue en Portugal, en Oeiras, donde se hizo con un triunfo que le permitió entrar en el ‘top 100’. Y es que la progresión de Medjedovic ha sido constante desde que hace un año Aguirre y un cuerpo técnico totalmente español empezó a dirigir sus pasos. En septiembre de 2024 estaba en el 162 de la ATP y llegó al 61 el pasado mes de abril.

«Saca muy bien, tanto primero como segundo. Resta muy valiente. Parece que los sacadores son más irregulares atrás, pero también se defiende bien. Tiene un revés muy personal, pero lo siente mucho, es muy estable. De derecha a veces se acelera, pero la quema, es muy potente. Físicamente todavía hay que trabajar mucho, pero es súper explosivo», decía Aguirre en una entrevista en puntodebreak sobre el rival que se encontrará Alcaraz, al que nunca se ha enfrentado en su carrera deportiva.

En el Masters 1000 de Cincinnati, Medjedovic ganó en primera ronda en dos sets al estadounidense Aleksandar Kovacevic, 67 de la ATP, mientras que en segundo dio la sorpresa al eliminar al holandés Tallon Griekspoor, 32 del mundo, también en dos mangas (6-4 y 7-6).

Dónde verlo y a qué hora

El partido de Carlos Alcaraz será el segundo de la jornada del martes en la pista central. El duelo Reilly Opelka-Francisco Comesana será el que abrirá a las cinco de la tarde en España, por lo que sobre las 19:00 horas le llegará el turno al murciano. El choque se podrá seguir en Movistar.