Antonio David: “El Real Murcia es una gran oportunidad para mí”

Antonio David ha dicho sus primeras palabras como jugador del Real Murcia. En un acuerdo a tres bandas, el mediocentro nacido en Arcos de la Frontera firmó por el Albacete Balompié procedente del Real Madrid Castilla e inmediatamente selló su compromiso con el Real Murcia para estar cedido esta temporada en el cuadro grana.

El pivote, como así se ha referido Asier Goiria al nuevo futbolista murcianista, se ha mostrado muy feliz de vestir la camiseta del Real Murcia: "El Murcia es una gran oportunidad para seguir creciendo como futbolista", enfatizaba Antonio David.

Para el mediocentro gaditano, el hecho de que no se quedara el Albacete con él para el proyecto ya en Segunda no supuso ningún problema: “Vengo del Albacete y la verdad que desde el primer momento que supe del interés del Real Murcia, supe que era una gran oportunidad para crecer como futbolista, porque el entorno que hay aquí me va a ayudar mucho a crecer como persona y como futbolista. Vengo con mucha motivación y con ganas de empezar”, confirmaba el volante gaditano.

Antonio David, junto a Asier Goiria / Paco Sarabia

Ahora mismo hay cuatro mediocentros en el Real Murcia y los cuatro con un perfil parecido, ya que todos priorizan la faceta ofensiva a la defensiva. Antonio David, a la pregunta de si se ve como ese pivote más defensivo y posicional, lo tiene claro, tras las charlas con el nuevo entrenador: “Sí que es verdad que hay varios perfiles en el equipo que son un 8 o 10, mucha gente con calidad, y veremos cómo nos adaptamos, pero seguro que bien. Soy el perfil más defensivo del equipo, se diría, y bueno, lo que pueda ayudar al equipo que el míster me diga y con eso a muerte, siempre con él”, confirmando que su labor será más de contención que lo que ha ido desarrollando en su carrera. El Real Murcia se centrará en otras posiciones en el final del mercado.

Sobre el récord de abonados y lo que va a vivir en Nueva Condomina, el mediocentro está encantado: “La afición es increíble. Ya jugué aquí el año pasado y se nota que la afición grana aprieta. Sí, es mucha presión, pero al final los jugadores juegan bajo presión y creo que me va a beneficiar mucho y me va a hacer crecer como jugador”, explicaba Antonio David.

De su etapa en el Real Madrid Castilla y de ser entrenado por Raúl, lo que más valora el nuevo centrocampista grana es que le hizo mejor futbolista: “Como míster es muy buena persona y la verdad que me ha ayudado mucho en todo. Creo que terminé siendo mucho mejor jugador de lo que empecé la temporada y estoy muy agradecido por todos los procesos que he llevado y mejora gracias a él”, concluía el futbolista antes de posar en el verde de Nueva Condomina.