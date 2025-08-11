Fútbol
El Águilas sigue sin marcar un gol tras tres partidos de pretemporada
El técnico costero se reunirá con el director deportivo, Pedro Reverte, para analizar las lagunas que tiene la plantilla
Tras dos derrotas, ante la UD Almería (0-2) y el FC Cartagena (0-1), el tercer partido de pretemporada del Águilas se saldó con un empate sin goles ante el Alcoyano. Por tanto, el equipo de Adrián Hernández sigue sin marcar un gol y generando pocas ocasiones, pero lo que más preocupa al técnico son «las situaciones sin balón, con diferencia», añadiendo que «nos dura un poco el balón. Cuando somos capaces de quedarnos con él, generamos, aunque nos falte frescura y chispita, pero en situaciones sin balón creo que no estamos bien».
«Muchas veces no desaceleramos, hacemos faltas tontísimas cuando ya estaba todo el proceso de presión realizado», puntualiza el murciano, quien valoró l duelo ante el Alcoyano que fue «un partido diferente, donde nos pudo faltar en ataque y estuvimos mal en situaciones de balón parado».
El técnico costero se reunirá en las próximas horas con el director deportivo, Pedro Reverte, quienes analizarán las lagunas que tiene la plantilla, así como a los jugadores que están a prueba Lukitas y Salinas, aunque el tema más importante sobre la mesa será decidir para qué demarcación utilizarán la ficha senior que le queda libre. Todo apunta a que será para un central o un mediocentro que compagine esas posiciones con Antonio Sánchez.
La próxima cita de pretemporada, aunque se entiende como el primer partido de competición, será el próximo viernes 15 de agosto en el Playa y Sol, una centenaria cita que desde 1901 disputan los primeros equipo de Lorca y Águilas, en esta ocasión, como en las últimas ediciones, vuelven a repetir Águilas FC y Lorca Deportiva en el Centenario El Rubial a partir de las ocho de la tarde. Ambos serán rivales esta temporada en Segunda RFEF.
