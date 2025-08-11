El 3x3 La Ribera, la gran cita de la canasta en verano

Como cada año en el mes de agosto, todos los amantes del baloncesto se dan cita a orillas del Mar Menor para disfrutar del 3x3 La Ribera, en San Javier. El torneo más importantes junto a la laguna salada que reúne a cientos de personas en cada edición. En la celebración de su vigésimo séptimo año, el campeonato batió récord de equipos.

4. Una de las finales femeninas. 5. Luchando por anotar. 6. Un lesionado es atendido. 7. Las pistas se llenaron de público en las finales.

Once pistas, ciento treinta equipos y más de 250 partidos repartidos en dos jornadas completas de baloncesto bajo el sol abrasador de Santiago de la Ribera. Un 3x3 organizado por la AD Marme, y que vio como jugadores de todas las edades acudieron, como todos los años, a la playa sanjaviereña para competir por ser los mejores.

La gran cita de la canasta en verano

Un torneo que lleva el juego limpio implícito, donde en los encuentros no hay árbitros y todo se basa en el buen juicio de los participantes. Aparte del fair play, el buen ambiente es lo que también se demanda. Cientos de personas disfrutaron a lo grande durante estos dos días viendo los múltiples encuentros en la Explanada de Barnuevo.

Ayer, durante una jornada maratoniana que clausuraba la vigesimo séptima edición, los nervios iban creciendo conforme avanzaba la tarde. Ningún equipo quería quedarse a las puertas de poder levantar el trofeo que les acreditase como campeones del 3x3 de Santiago de la Ribera.

En la categoría más pequeña de todo el torneo, la benjamín, los ganadores en chicas fueron Infanjairis. En la final masculina los vencedores fueron Cabaña Team Basket, que se impusieron a The Benja All Star en la final.

En el minibasket alevín, Las Murcianas fueron las que salieron campeonas de la sección femenina, llevándose la final ante Las Warriors. En el Mini masculino, Joga Bonito levantó el título después de haber derrotado a Los 4 Mosqueteros en el gran duelo final.

La tarde seguía avanzando y llegó el turno para la categoría infantil. En la final masculina, Asiático de Limón consiguió el triunfo con una victoria frente a The Good Boys. En el duelo definitivo en mujeres, el equipo vencedor fue Nil, que venció a Las Monkeys.

La siguiente categoría que disputó las finales del 3x3 de la Ribera fue Promesas. El Algar FC fue quien se llevó la victoria en la sección masculina, dejando con el segundo puesto a Ballers 4. En femenino, Maristas CB se llevó el oro venciendo a Tus Negritas de Confi.

Le llegó el turno a los más mayores del torneo. En la sección Vintage masculina, se llevaron el triunfo los veteranos de Que no Caiga frente a Insuflainers, un equipo este último que ha participado en todas las ediciones. En la sección femenina, como único equipo de la categoría, Las Divas, se alzaron con título.

Llegó el turno de las finales absolutas, las cuales generaron una gran expectación. Los aficionados se reunieron alrededor de una de las pistas para presenciarlas. En la primera de ellas, Alicante en Casa se impuso a La Ebau nos ha dejado huella. En el duelo final masculino, Street Ball Academy se impuso a Te Prometí la Luna y te llevé a Carglass.

Como en cada 3x3, también se realizaron concursos para cada categoría. En la canasta mini, Pablo Ingés se llevó el triunfo en la sección de triples, anotando siete. En los tiros libres, Pablo Inglés, por partida doble, se llevó el premio, anotando la friolera cifra de 47 lanzamientos. En el Tuvo Ball, la pareja formada por Jesús y Paula se proclamó campeona.

Esos mismos concursos se celebraron en la canasta grande. En la sección de triples, Nico Rodríguez fue el campeón, anotando siete. En los tiros libres, Alberto Olmos fue el que más anotó, con 5. Y por último, en el Turvo Ball, la pareja de Youssef y Xavi se llevó el primer puesto.

Por último, llegó el turno de la entrega de trofeos, que ponía el broche a la vigésimo séptima edición. En ese momento se acabaron los nervios y las rivalidades. Llegó la hora de disfrutar y celebrar todos juntos el gran torneo que habían realizado, y ya acabar marcando con rojo en el calendario la fecha de la siguiente edición de este torneo.